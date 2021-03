HRVATSKA JE NA UDARU POJAČANOG KRIJUMČARENJA KOKAINA: Ali unatoč tome, koka nije najčešća droga na našem tržištu

Ristović objašnjava kako je marihuana najzastupljenija droga na hrvatskom ilegalnom narkotržištu

Najbolji poznavatelj suzbijanja uporabe droge u Ravnateljstvu policije Dražen Rastović kaže kako smo suočeni s globalnim trendom velike proizvodnje, velike ponude i velike potražnje za svim vrstama droga.

“Međunarodna tijela koja se bave problematikom droga kao što je Europski centar za droge ili UN tijelo u Beču za problematiku droga kao i Europool, mogu reći da stanje po pitanju droga u Europi ne ide na bolje i da aktivnosti koje se poduzimaju ne daju odgovarajuće rezultate”, rekao je voditelje Službe kriminaliteta droge Dražen Rastović za RTL.

Pojačana proizvodnja marihuane

“Što se tiče kokaina, naša prethodna kriminalistička istraživanja, prije nekoliko mjeseci oni pokušaji na Kanarskim otocima, otprilike 980 paketa ili ovih zadnjih nekoliko u Luci Ploče odnosno na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ukazuju da krijumčari kokaina koriste sve moguće vrste ruta. Najpopularnije su normalno kontejnerski promet, ali i zračni promet i svi ostali drugi vidovi krijumčarenja. Kad govorimo o kokainu, podaci ukazuju da je proizvodnja strahovito povećana u Južnoj Americi i da je sve više odredište tog kokaina u Europa. Razlozi su višeslojni, prvenstveno zato što je europsko ilegalno narkotržište s kokainom nezasićeno, zato što kokain u Europi postiže bolje cijene nego na nekim drugim tržištima i niz drugih razloga. I samim time i Hrvatska je na udaru pojačanog krijumčarenja kokaina, kao što vidite ove hrvatske luke.”

Ristović objašnjava kako je marihuana najzastupljenija droga na hrvatskom ilegalnom narkotržištu.

“Marihuana otprilike ima 60-70 posto. Ona je najpopularnija droga. U zadnjih nekoliko godina bilježimo više tonske zapaljene, kad zbrojimo sve zapljene marihuane i mogu reći da ovaj covid je uzrokovao i još jednu situaciju, a to je i da je pojačana proizvodnja marihuane u Hrvatskoj. 2019. godine bilježili smo 84 slučaja ilegalne proizvodnje marihuane, dok prošle godine imamo 189 slučajeva. Znači došlo je zbog tog covida do određenog poremećaja pogotovo na tržištu kanabisa i kokaina zbog nedovoljne ponude, cijene su porasle, ali sve se to lagano vraća, kao što vidite po ovim zapljenama u one stare tijekove.”