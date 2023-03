Brižni naš premijer Andrej Plenković, neuništivi glasnik dobrih vijesti, donoseći i pronoseći najbolju do sada - da je Hrvatska u društvu najrazvijenijih zemalja - iskreno me oraspoložio, a nadam se i vas. Taman kad se činilo da nam je mala i napaćena država ispunila sve strateške ciljeve koje je sebi zadala - NATO, EU, Eurozona, Schengen - sada teži možda i najvećemu: ulasku u G7, skupinu sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja.

Tamo su već SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija. Nekako je prirodno da bude i Hrvatska.

Mjesta, mjesta! Stiže Hrvatska!

Nije šala. Hrvatska je bukvalno na pola puta do G7. Ako mi ne vjerujete, vjerujem da ćete vjerovati našem premijeru koji je izabrao historijski važan događaj - obilježavanje 33. godišnjice osnutka HDZ-a u Karlovcu, da objavi urbi et orbi historijski supervažnu vijest da je njegova vlada (čitaj: on sam) stvorila uvjete koji će "kroz sedam do osam godina rezultirati podizanjem standarda građana na iznad 75 posto prosječnog EU standarda, a obitelji će vagati isplati li im se uopće odlaziti". I onda touché: "To govorimo s pozicije vlade koja je zemlju dovela među 15 najrazvijenijih zemalja!"

Matematika je jasna i precizna. Prepolovimo li 15, dobijemo sedam i pol. Zaokružimo to na sedam i.... kako rekoh - Hrvatska je na pola puta do članstva u skupini G7. Za onih "sedam do osam godina", pod uvjetom da je vodi Plenkovićeva vlada, već vidim kako Hrvatska furiozno juri i do tog cilja, sve mašući u prolazu i Austriji i Australiji i Norveškoj i Južnoj Koreji i Singapuru i onoj bezveznoj Švicarskoj koja nam je ranih devedesetih bila ciljani uzor (a gle je sad!) pa ulijeće sva zadihana, ali snažna i ponosna u odaje G7 odakle - jer netko tada postaje viškom - pognute glave izlazi Italija.

Mjesta, mjesta! - viče naš premijer tamo predstavljajući novopridošlog gospodarskog diva, a starosjedilačka ekipa sva zadivljena, čak i Donald Trump vječno uzdignutog nosa, miče se s puta praveći mjesta Plenkoviću, koji u prolazu namiguje hrvatskim novinarima te im slavodobitno dobacuje: "Rugali ste se kada sam u Karlovcu 2023. rekao da smo među 15, a pogledajte gdje smo sad!"

Što poštar Plenković ubacuje u sandučić?

Znam, zlurad sam i naprasno sam uletio u premijerove mokre snove. Ta vijest da smo među 15 najrazvijenijih, koju nam je poštar Plenković ubacio u sandučić, nije službeno pismo sa žigom i urudžbenim brojem, nego običan predizborni letak. Da je službeno, ne bi to izrekao na stranačkoj seansi, čak ne ni jubilarnoj, u Karlovcu i pred lokalnim novinarima, nego u Banskim dvorima ili u Bruxellesu pred važnijom svitom.

Čak nam nije ubacio u kaslić samo predizborni letak, nego i reklamni, trgovačkog lanca VRH (Vlada RH) gdje su carsko meso, cijelo pile, šećer, brašno i suncokretovo ulje uvijek na akciji po najpovoljnijim cijenama. Ti su liferanti osmislili posebnu akciju 'sve za 15 najrazvijenijih' koja traje do isteka zaliha ili isteka roka trajanja koji je dogodine u ljeto kada se održavaju parlamentarni izbori.

Tko ide za Hrvatskom, na dobrom je putu

No, ako smo već mi domaći zlurado i s podsmijehom poslušali premijerovu bajalicu o ulasku u društvo "15 najrazvijenijih zemalja", uvjeren sam da su je u Bugarskoj, ako je do tamo stigla, primili s mnogo više oduševljenja i otvorenijeg srca.

Zašto baš u Bugarskoj? Ta je zemlja 'fenjeraš' Europske unije, uvijek stepenicu ispod Hrvatske pa joj ta Plenkovićeva bajalica sigurno biva dražom od Eurostatovih tablica. Jer kako god okrenuli i obrnuli Eurostatove grafikone i tabele, Bugarska uvijek gleda Hrvatskoj u leđa. Sada kada su tamo od glasnika Plenkovića saznali da stvari stoje drugačije, da je ta nešto razvijenija i malo manje siromašna članica EU zapravo politička i gospodarska sila, članica elitnog 'kluba 15' i na pola puta do G7, mogli su jedino zaključiti da ni njima nije tako loše. Da su onda oni među 16 najrazvijenijih i na pola puta do G8, kako bi se ta skupina trebala nazvati kada joj se konačno pridruže dvije male velesile EU-a.

Poanta glasi: tko kroči za Hrvatskom, na dobrom je putu.

Bugarska je tuga (bila) pregolema

Uživimo se nakratko u bugarsku perspektivu pa zamislimo kakvo je to euroluzerstvo bilo gledati Hrvatskoj u leđa i kukati da "bugarska je tuga pregolema" sve dok se hrvatski premijer nije dosjetio bravurozne geste i jednom jednostavnom izjavom, pače rečenicom, riješio problem.

Jednom rečenicom od samo sedam riječi ("Doveli smo Hrvatsku među 15 najrazvijenijih zemalja.") uveo nas je u elitno društvo, a ujedno došlepao i Bugarsku u to predvorje. Neće više njih dvije igrati derbi začelja Eurostat lige. A, ne! Sada igraju Premijerovu ligu u koju se ne prenose bodovi, pardon... bedepeovi iz Eurostat lige. U Premijerovoj ligi drugačija su pravila nego u Eurostat ligi pa u G15 Ligu prvaka ne idu dvije prvoplasirane, nego dvije posljednjeplasirane zemlje.

Inače, u svim tim tabelama i grafikonima Eurostata, Statističkog ureda EU koji marljivo skuplja podatke o zemljama članicama pa ih pretvara u dobre ili loše postotke, Bugarska je gotovo uvijek na začelju, a Hrvatska malo ispred nje. Nije to baš uvijek tako. Nekad su u nekim kategorijama i po nekim parametrima od Hrvatske lošije Slovačka ili Mađarska ili Grčka ili Latvija, ali najčešće je to Hrvatska. Njena prisutnost u najdonjem dijelu tablice je konstantna i Bugarska najviše nju gleda straga.

A gdje je nestala Rumunjska?

Bode jedino u oči da je iz tog donjeg dijela statističke tablice iščezla Rumunjska. Što je s njom? Gdje je nestala? Traži li je itko?

Godinama nakon ulaska Hrvatske u EU, poput kakvog popularnog refrena pjevalo se uglas da su tamo "od Hrvatske lošije jedino Rumunjska i Bugarska". Taj statistički pripjev toliko se uvriježio u javnom govoru da su "Rumunjska i Bugarska" spominjane gotovo kao jedan entitet, kao Bosna i Hercegovina ili San Tome i Prinsipe, na primjer. Onda se Rumunjska odvojila i eno je sada pri sredini tablice Eurostat lige, dok je Hrvatska zaposjela njeno mjesto u statističkom paru s Bugarskom.

Srećom, tu je naš domišljati premijer koji je jednostavnim zaokretom stvari postavio na svoje mjesto i Hrvatsku smjestio tamo gdje pripada - među 15 najrazvijenijih i na pola puta do G7.

A Bugarskoj vjerojatno ništa nije jasno jer i dalje vidi Hrvatsku ispred sebe.