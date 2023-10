Hrvatska je jedna od 14 zemalja, uz Sjedinjene Države i Izrael, koja je glasala protiv UN-ove rezolucije o prekidu vatre u Gazi. Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je da je Vlada Hrvatsku obilježila kao protivnika mira i izložila potencijalnoj ugrozi. O hrvatskoj sigurnosti reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić razgovarala je s Antom Leticom, bivšim načelnikom Uprave za operacije SOA-e.

"Ne bih tako rekao da je Hrvatska kompromitirala nacionalnu sigurnost. Može doći do određenih poteškoća u vanjsko-političkim odnosima između Hrvatske i zemalja koje možda neće dobro gledati na tu odluku. Što se tiče same ugroze RH, nije ni manja ni veća nego što je bila. Ona ne ovisi samo o Hrvatskoj već o brojnim faktorima, najviše o razvoju situacije na Bliskom istoku i ratu između Hamasa i Izraela", poručio je Letica.

Na području Zapadnog Balkana, kao i Europe i šire postoje oni koji su spremni izvršiti terorističku akciju - to su, uglavnom, objasnio je bivši načelnik SOA-e, "simpatizeri, članovi raznih terorističkih organizacija s područja Bliskog i Srednjeg istoka i njihovi filijali u Europi".

"Oni imaju vezu između sebe, vezu s centralama na području Bliskog i Srednjeg istoka. Opasni su i u prvom redu predstavljaju opasnost za zemlju u kojoj se nalaze, ali i šire. Zato je potreban sveobuhvatni, racionalni, profesionalni i učinkoviti nastup sigurnosno obavještajnih službi koji su najbolja preventiva u sprječavanja terorističkih akcija", kazao je Ante Letica.

'Terorizam i ilegalne migracije ne mogu se spriječiti'

Europa i Hrvatska, potvrdio je Letica, te činjenice shvaćaju vrlo ozbiljno, a vjeruje i da je hrvatska obavještajna zajednica na visokom stupnju uzbune kako bi spriječila bilo kakvu ugrozu RH i njezinih interesa. Trenutno svjedočino i velikom migrantskom valu u kojemu većina dolazi trbuhom za kruhom, no, otkrio je Letica, teško je odvojiti ekonomske izbjeglice i radikale.

"Ono što je bitno je operativni rad i sinergija s analitičkim alatima. Suradnja među službama i razmjena informacija kako bi se otkrili pojedinci i spriječilo njihova protuustavna djelatnost. Postoje male tajne, ali sigurnih alata nema", kazao je Ante Letica. A zatvaranje granice "nije alat tajnih službi, to je alat policije, nešto što se radi 'by the book'", dodao je bivši načelnik SOA-e.

On vjeruje da zatvaranje ne može spriječiti terorističke napade, no u nizu mjera može dati određene rezultate. Terorizam i ilegalne migracije, dodao je, ne mogu se spriječiti.