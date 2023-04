Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je za HRT da je Hrvatska uništila nešto manje od 2 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa. Iako nije otkrio koliko je Hrvatska zbog toga točno novca izgubili, potvrdio je da je riječ o desecima milijuna eura.

Capak je rekao da je cilj bio osigurati dostupnost cjepiva za našu populaciju te da je Europska komisija potpisala ugovore s farmaceutskom industrijom koja je osigurala velike količine cjepiva i dobru dostupnost.

"Ti ugovori nose sa sobom onda da imamo i određene obaveze - dakle, da primimo one doze koje smo ugovorili, a Europska komisija sada intenzivno pregovara s farmaceutskom industrijom i mi smo već mnoge te doze odgodili, ali neke od njih ne možemo odgoditi i rezultat toga je da sad, kad imamo niski broj cijepljenja dnevno, imamo prilično velike količine cjepiva", rekao je Capak.

'Cijena cjepiva je tajna'

Na pitanje koliko smo novca izgubili Capak je odgovorio da su cijene cjepiva tajna. "Ali mogu vam reći da smo mi do sada, što iz naših zaliha, dakle s centralnog skladišta u Hrvatskoj, i što kod samog proizvođača, uništili nešto manje od 2 milijuna doza cjepiva. Ali smo istovremeno gotovo 4 milijuna doza donirali", rekao je Capak.

Upitan je li točno da je riječ o desecima milijuna eura, odgovorio je potvrdno. "Naravno, nažalost je to tako", rekao je Capak, dodajući da je to rezultat takvih ugovora te da bi neispunjavanje tih obaveza dovelo do još većih sankcija.