Među kolegama u jednoj hrvatskoj IT tvrtki nema tajni, već svi znaju tko koliko zarađuje.

"Kod nas nema šuškanja po hodnicima tko ima koliku plaću. Mislim da je to potaknulo dobre promjene, da smo to iskorigirali da smo uočili situacije gdje netko odskače, a nije baš ok da odskače", rekla je direktorica dizajna proizvoda Elena Crnković za RTL Danas.

Svi troškovi su poznati

"Znaju koliko ja potrošim na gume. Ne samo plaće, nego apsolutno svaki trošak", rekao je direktor IT tvrtke i autor platforme TABU.hr, Tomislav Grubišić.

Njihov direktor uveo je ovakvo pravilo još prije dvije godine, a sada tabu temu skida s plaća u cijelom IT sektoru lansiranjem platforme Tabu.

"Koju su popunili ljudi iz IT sektora. Unijeli su svoje plaće, di rade, koliko imaju iskustva. Onda smo to sve skupili na jedno mjesto i podijelili sa svima nazad", rekao je Grubišić.

Na internetskoj stranici pak možete doznati jeste li, na primjer, potplaćeni. Zaposlenici su time zadovoljni jer nagrađuje se njihova radna sposobnost, a ne sposobnost jačeg pregovarača.

Svi su ovaj potez nazivali kontroverznim, ali...

"Ako idete na tržnicu kupiti jaja ili renovirate kupaonicu želite znati koliko će vas nešto koštati. U ovom slučaju možemo gledati da je poslodavac prodavač na neki način, a potencijalni zaposlenici na temelju tog kriterija biraju hoće li ići kod jednog zaposlenika ili drugog", rekao je voditelj programerskog tima Rudolf Jurišić.

U početku su svi potez nazvali kontroverznim, no zapravo nije ništa neobično.

"Hrvatska ima velik problem s nedostatkom ljudi i sad se ovakve stvari koriste jako puno u promotivne svrhe. Turizam bi mogao biti sljedeći, graditeljstvo bi moglo biti sljedeće, tu postoje najveći nedostaci među ljudima. Sva inženjerska zanimanja, dizajnerska, marketinške agencije", kaže predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti HUP-a, Hrvoje Josip Balen.