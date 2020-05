HRVATSKA INFEKTOLOGINJA S FRANCUSKOM ADRESOM OTKRILA: ‘Moj tim radi na spreju koji štiti od korone cijeli dan’

‘Ako se to pokaže efikasnim, neće nam trebati ni maske ni društveno distanciranje’

Dr. Branka Horvat hrvatska je znanstvenica koja radi u Međunarodnom Centru za infektivna istraživanja u francuskom Lyonu te je ona jedna od onih koji su važan dio svog školovanja proveli u Zagrebu. Inače, dr. Horvat je specijalistica u području imuno-virusologije te je u spomenutom centru ravnateljica Odjela imunobiologije virusnih infekcija. Hrvatska znanstvenica s adresom u Francuskoj je za Večernji list objasnila kakva je situacija s epidemijom u toj državi:

“Slično je kao i svugdje drugdje u svijetu, karantena završava 11. svibnja pa ljudi sjede kod kuće i čekaju da to dođe kako bi nastavili s aktivnostima. Sve stoji i čeka, škole su zatvorene, sveučilišta vjerojatno ostaju zatvorena do rujna. U nekoj smo fazi iščekivanja, hoće li se smanjiti broj pacijenata, hoće li se naći neki novi lijek, za cjepivo se zna da ga neće biti još najmanje godinu dana, vjerojatno i kasnije. Traje iščekivanje.”

OSJEČKA BIOLOGINJA U NEW YORKU RADI NA TERAPIJI PROTIV KORONAVIRUSA: ‘Nitko od nas ne spava. Ljudi ovo nisu ozbiljno shvatili’

Ona i njezin tim sudjeluju u istraživanju koronavirusa

Ova infektologinja kaže kako je jedna ekipa u okviru Instituta izolirala virus prije dva mjeseca. Oni su u izravnoj vezi s bolnicom pa je njezina ekipa počela raditi na virusu prije mjesec i pol dana čim su ga dobili u njihovom P3 laboratoriju. Istaknula je da se bez visoke razine sigurnosti ne može raditi s virusom.

“Tako smo počeli s istraživanjima utjecaja peptida koji inhibiraju fuziju između virusa i stanice. Ti antifuzijski peptidi dali su nam obećavajuće rezultate dosta brzo, no tek smo počeli, tek prije dva mjeseca. Dobili smo prvi novac za istraživanje i možemo se sada na to koncentrirati. Unatoč karanteni dosta se može napraviti, a nadam se da će nakon 11. svibnja stvari profunkcionirati te da ćemo moći, među ostalim, naručiti i laboratorijske životinje koje su potrebne za istraživanja. Do njih je sada jako teško doći jer, primjerice, tvrtka Jackson u ovom trenutku ima više od tisuću zahtjeva za transgenični mišji model pa joj je problem odgovoriti na tako veliku potražnju”, ispričala je dr. Horvat za Večernji list.

HRVATICA KOJA TRAŽI RJEŠENJE ZA KORONAVIRUS TVRDI: ‘Situacija je jako ozbiljna, ovo neće završiti za mjesec-dva…’

Rade na spreju protiv korone

Znanstvenica je objasnila na čemu njezin tim sada u laboratoriju radi. Naime, riječ je o spreju koji bi čovjeka trebao štititi od infekcije koronavirusom.

“Ono na čemu mi radimo u laboratoriju jest da pokušavamo spriječiti ulazak virusa peptidima. Dakle, ne cijepljenjem, nego privremenom prevencijom infekcije respiratornog trakta. Ideja je da čovjek ujutro, već nakon pranja zubi, uzme peptide koristeći sprej te da ostaje zaštićen od infekcije cijeli dan. To je antivirusna prevencija, što sada pokušavamo razviti kao pristup. Ako se to pokaže efikasnim, neće nam trebati ni maske ni društveno distanciranje. Antivirusne peptide planiramo ispitati i kao tretman kod postojeće infekcije. Preventivni pristup peptidima prilično smo dobro razvili za virus ospica, ali i za virus nipah, jedan novi virus koji se pojavio prije 20-ak godina, također od šišmiša, a koji je daleko opasniji od SARS-a jer nakon infekcije čovjeka izaziva smrtnost u omjeru i do 90 posto”, kaže znanstvenica Branka Horvat za Večernji list.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

HRVATSKI ZNANSTVENIK O BORBI S VIRUSOM: ‘Osim pranja ruku i izbjegavanja kontakata ključ je u vlažnom zraku. Evo i zašto…’