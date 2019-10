HRVATSKA IMA PRVOG ‘KIBORGA’? Šibenčanin u prst ugradio sve kartice i dokumente: ‘Bit će to zanimljivo na blagajni’

‘Dosta ljudi te čipove ugrađuju sami sebi, ali ipak nisam htio riskirati ništa i našao sam jednu privatnu kliniku u Zadru koji su mi to sve napravili za pet minuta uz lokalnu anesteziju. Ne znam nikoga da je to dosad napravio u Hrvatskoj’, kaže šibenski haker Denis periša koji sada ispod kože palca ima čip na koji je prekopirao sve svoje kartice i dokumente

Šibenčanin Denis Periša, sugrađanima poznat i po svome hakerskom pseudonimu Darkman, ugradio je ispod kože na dnu palca čip koji će mu omogućiti da samo rukom plaća račune u trgovinama i bankama, a na čipu veličine zrna riže su mu sve šifre za otključavanje vrata, mobitela i ostalog što smatra da mu je potrebno.

Prvi šibenski ‘kiborg’ učinio je to jer, kaže, voli napredne tehnologije, a i ne da mu se više nositi snopove ključeva, brdo kartica i osobnih dokumenata. Ovako mu se sve nalazi ispod kože kod palca, piše ŠibenikIN.

‘Olakšat će mi svakodnevni život’

“Taj XNT čip na koji mogu prekopirati sve kartice i dokumente naručio sam ima veće neko vrijeme preko Internet stranice Dangerous Things, ali tek sam sad našao nekog koji će mi to i ugraditi. Nije baš zgodno ime za web site, ali mene je privuklo. Koliko sam proučavao, dosta ljudi te čipove ugrađuju sami sebi, ali ipak nisam htio riskirati ništa i našao sam jednu privatnu kliniku u Zadru koji su mi to sve napravili za pet minuta uz lokalnu anesteziju. Ne znam nikog da je to dosad napravio od Hrvata”, kazao je ovaj poznati šibenski haker za ŠibenikIN.

Nije čak ni siguran je li to što je napravio uopće legalno.

“Znam da su vani, gdje je taj pokret sve jači i jači, u nekim zemljama htjeli zabraniti ugrađivanje čipova u ljude. Međutim, mislim da o tome u Hrvatskoj uopće i ne postoji zakon pa sam uvjeren da se nisam o ništa ogriješio. Jednostavno, riječ je o čipu veličine zrna riže koji će mi olakšati svakodnevni život. Ne osjećam ga i ništa me ne boli, jedino što sam pio tablete da ne bi slučajno došlo do infekcijske upale”, kazao je.

Osim osobnih dokumenata i kartica Periša će na čip moći pohraniti sve što mu bude potrebno. Kkao to funkcionira, demonstrirao je prešavši mobitelom preko palca nakon čega se na zaslonu prikazalo sve što je pohranjeno na čipu.

‘Neki si ugrađuju čipove u oči pa mogu vidjeti u mraku’

Iako ga u Šibeniku već zovu ‘kiborgom’ on smatra da je ‘biohacker’ precizniji naziv. Kaže i da ima ljudi koji ugrađujući čipove u sebe idu u tešku krajnost, poput ljudi koji se neprestano tetoviraju.

“Ima onih koji su ugradili čipove u oči pa mogu vidjeti u mraku, a najsmješniji je jedan tip kojem pločica u prsima svaki put vibrira kada se on okrene prema sjeveru. Čip zna i ploviti krvotokom pa primjerice od iza uha završi negdje u leđima. Međutim, ovaj je moj siguran i nemam namjeru još toga staviti si pod kožu. Eventualno još jedno ‘zrno riže’ kao ovo, ali s drugačijom frekvencijom za neke moje potrebe”, objašnjava svježe čipirani Šibenčanin.

Budući da mu je čip ugrađen jučer, na Dan neovisnosti kada je bio neradni dan, još nije dobio odobrenje banke za plaćanje karticom ‘spremljenom’ u palcu.

“Bit će to zanimljivo iskustvo kad na kasi samo pružim ruku. Kako će ekipa reagirati namjeravam snimiti. Bit će to dobar video”, kazao je za ŠibenikIN.

