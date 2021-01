HRVATSKA IMA PROBLEM S ISPORUKOM CJEPIVA; Capak: ‘Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja jer nemamo dovoljno doza…’

Krunoslav Capak kaže da nije zadovoljan isporukom cjepiva: ‘Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja jer nemamo dovoljno da počinjemo nova cijepljenja s Pfizerom’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite postavljeno je pitanje o dinamici cijepljenja protiv koronavirusa, pri čemu je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio kako nije zadovoljan dinamikom isporuke cjepiva te je najavio obustavu cijepljenja novih osoba jer nema dovoljno doza cjepiva za docjepljivanje.

Prije Capaka, riječ je uzela ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić rekavši da nije sve samo politika u slučaju distribucije cjepiva kada su u pitanju male zemlje poput Hrvatske.

“Ovo je novo cjepivo, treba veliki kapacitet proizvodnje, a to je zahtjevan posao. Treba pratiti i kontrolirati što je skupo i zahtjevno. Ako nešto u procesu proizvodnje od brojnih kontrola treba ponoviti ili nešto nije u redu, treba dodatnog vremena. Ne postoji proizvođač kojem su sve serije savršene. To su dodatni problemi i to može biti jedan od razloga zbog kojeg će i isporuke cjepiva kasniti”, objasnila je.

“Nismo zadovoljni dinamikom isporuke, to je daleko od obećanog. Dodatno nam se otežava jer su nam dane veće količine na početku pa nam se sad količine smanjuju što otežava provedbu plana cijepljenja. Uspjet ćemo u tome, da ne bi netko mislio da nećemo, no morat ćemo obustaviti nova cijepljenja jer nemamo dovoljno da počinjemo nova cijepljenja s Pfizerom. Moderna je također odustala od doza koje je u početku obećala, s tim da su nas jučer obavijestili da će i kasniti tjedan dana sa sljedećom isporukom”, rekao je Capak.

