Novinari diljem svijeta objavili su seriju dokumenata nazvanih "Pandora papers" u kojima su razotkrili kako deseci svjetskih lidera i njima bliski suradnici u offshore kompanijama skrivaju milijune dolara. U istraživačkoj mreži je sudjelovao i hrvatski portal Oštro.hr.

“Bavili smo se, dakako, Hrvatskom, tražili ljude koji su povezani s Hrvatskom. Objavili smo danas veliku priču o obiteljima Perenčević i Filipović, pokazali smo kako oni zapravo stoje iza preuzimanja lošinjskog turističkog diva Jadranka. U narednim danima ćemo objavljivati dodatne priče, ne bih sad još govorila o imenima”, rekla je za N1 novinarka Mašenjka Bačić s portala Oštro.hr.

Sumnjive aktivnosti u Hrvatskoj

Istaknula je i podatak koji sugerira da su se sumnjive aktivnosti odvijale i u Hrvatskoj. “Pri samoj pretrazi, rezultat Hrvatska na engleskom (Croatia) se pojavljuje više od 7500 puta, a sam rezultat Hrvatska nešto manje od 400 puta, dokumenata na hrvatskom jeziku je nešto manje od 400, a Zagreb se spominje oko 1900 puta. Objavljivat ćemo i priče koje su radili naši partneri, tako smo jučer objavili priču o Češkoj, danas ćemo još objaviti priču iz Rusije”, dodala je Bačić.

U Pandora dokumentima se spominje i Rikard Fuchs, sin ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. On je, po pisanju Oštro.hr-a, 2017. osnovao tvrtku See Project Ltd. na Sejšelima, s ciljem "posjedovanja udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj".

Fuchs mlađi je, pak, rekao da svrha tvrtke nije bila vezana uz hrvatsku, već da se radi o "projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj, zajedno s jednim američkim fondom". Projekt nije realiziran, a tvrtka je ugašena 2020.

Što sve političari skrivaju

Bačić je istaknula je da najčešće političari koriste offshore tvrtke kako bi sakrili svoju imovinu. “Pandorini dokumenti dokazali su i kako offshore porezne oaze nisu tek nekakvi otočići s palmama, već da je uključen niz zemalja i da SAD postaje jedna od vodećih zemalja koja se koristi za skrivanje imovine”, zaključila je novinarka Bačić.