HRVATSKA I SLOVENIJA ŽELE ŠTO SKORIJE OTVARANJE GRANICA: Razmatra se djelomično uspostavljanje prekograničnog prometa

Ministar turizma Gari Cappelli i slovenski ministar gospodarstva i tehnologije Zdravko Počivalšek sastali su se kako bi razgovarali o mogućnostima obnavljanja turizma u uvjetima pandemije koronavirusa

Ministar turizma Gari Cappelli i slovenski ministar gospodarstva i tehnologije Zdravko Počivalšek u srijedu su u Zagrebu razgovarali o turizmu u situaciji pandemije covid19, te naglasili važnost turističke suradnje, sa željom da epidemiološka slika omogući što skorije otvaranje granica. Sastanak ministara Cappellija i Počivalšeka u Zagrebu jedan je od rijetkih susreta ministara iz različitih zemalja u vrijeme mjera zbog pandemije, a obojica su, kako ističu iz Ministarstva turizma, naglasili da Hrvatska i Slovenija dugi niz godina odlično turistički surađuju u zajedničkom predstavljanju na dalekim tržištima te u turističkoj ‘razmjeni’.

Razgovarali su i o omogućavanju turističkih kretanja uz izradu procedura putovanja, o čemu se razgovaralo i početkom ovog tjedna iz Zagreba na videokonferenciji ministara turizma EU-a. Hrvatski i slovenski ministar su istaknuli i važnost jačanja pozicije turizma, odnosno dostupnosti financijskih sredstava za sektor turizma kroz buduće financijske okvire EU-a, kao i u trenutnoj situaciji, kako bi se održala stabilnost gospodarskih subjekata te radna mjesta u sektoru turizma.

“Turisti iz Slovenije jedni su od najvjernijih i najbrojnijih u Hrvatskoj te stoga aktivno ovih dana razgovaramo o mogućnostima otvaranja granica, kao i o osiguranju svih potrebnih mjera i procesa kako bi slovenski građani mogli provesti odmor u Hrvatskoj”, kazao je nakon sastanka ministar Cappelli.

110.000 nekretnina u slovenskom vlasništvu

Naglasio je i da su razgovarali i o slovenskim građanima koji imaju nekretnine i pokretnine u Hrvatskoj te da pokušavaju pronaći rješenja za njihov dolazak do svojeg vlasništva uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

“Zajednička nam je želja pokrenuti međusobne turističke tokove kada okolnosti dozvole te da nađemo načine za osiguranje najviše razine zdravstvene zaštite i hrvatskih i slovenskih građana prilikom moguće turističke razmjene”, poručio je Cappelli.

S druge strane, iznoseći podatke da je u Hrvatskoj oko 110 tisuća nekretnina u vlasništvu slovenskih državljana, ministar Počivalšek je naglasio da bi “bilo prikladno dopustiti im da posjete svoje ljetne rezidencije”.

“U Sloveniji smo optimistični oko mogućnosti bar djelomičnog uspostavljanja prekograničnog turističkog prometa između naše dvije susjedne zemlje, bar u kasno ljeto i pod posebnim uvjetima zdravstvene zaštite”, poručio je Počivalšek.

Otvaranje granica za Slovence

U emisiji Hrvatske televizije večer uoči sastanka s Počivalšekom, a što su prenijeli i neki slovenski mediji, ministar Cappelli je uz najavu sastanka s Počivalšekom kazao i da bi Hrvatska mogla prvo otvoriti granice sa Slovenijom, te da se nada da bi to moglo biti do kraja svibnja. U priopćenju sa sastanka u srijedu iz Ministarstva turizma to ne spominju, ali podsjećaju na važnost slovenskog tržišta za hrvatski turizam, u kojemu su praktički oduvijek na drugom mjestu među stranim turistima, iza Nijemaca, i često to mjesto ‘dijele’ s domaćim turistima.

Tako je bilo i u 2019., kada je u Hrvatsku, po podacima iz sustava eVisitor, došlo 1,6 milijuna slovenskih turista, koji su ostvarili gotovo 11 milijuna noćenja te time bili u plusu od 4,4 i 3,5 posto u odnosu na 2018.

