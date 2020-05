HRVATSKA FRIZERKA ISPRIČALA KAKO SADA IZGLEDA JEDAN DAN U SALONU: ‘Vjerujem da će i naše zvanje dobiti na cijeni…’

Klijenti u salonu moraju imati zaštitnu masku, a oni koji se žele šišati dobiju jednokratni PVC ogrtač

Frizerske škare u pogonu su od ponedjeljka jer je popuštanje mjera donijelo i otvaranje frizerskih salona. Kako izgleda šišanje uz epidemiološke mjere provjerila je ekipa portala eMeđimurje i to u frizerskom stolcu Melite Tarandek Balenta u Strahonincu.

“Melita, najrajši bi te skušuvale! Tako mi ova dva dana govore vjerne korisnice mojih usluga čiji su se telefoni ugrijali čekajući da dobiju vezu i red u mojem salonu”, ispričala je za eMeđurje vlasnica frizerskog salona “Melita” u Strahonincu.

NEMA VIŠE ŠIŠANJA KOD KUĆE, ALI NI U SALONIMA VIŠE NEĆE BITI ISTO; Frizerke apeliraju: ‘Inspektori, donesite savjet, ne kazne’

Prvi dani u salonu prolaze ‘besprijekorno’

Frizerka Melita kaže da se tijekom 40 dana “prisilnog godišnjeg” željela svojih mušterija koje kod nje dolaze već 11 godina. Tvrdi da oni danas čine veliku obitelj te dodaje da svaka mušterija koja jednom dođe u njezin salon uvijek se vraća.

Melita kaže da svi oni čekaju na red pa je u vrijeme prisilnog mirovanja iz dana u dan primala narudžbe za daljnje frizerske usluge. Međimurska frizerka ističe da je svaka njezina mušterija dobila datum i vrijeme, a kako se uvjerila ekipa eMeđimurja, sve ide kao “po špagi”. Dakle, u tom salonu rad se odvija u skladu s napucima mjerodavnih. Salon cijeli dan radi jer u drugoj smjeni “uskače” Melitina kolegica Sanja Bratković. S obzirom na to da je navala na termine velika, prvi dan su nove mjere dočekane s dosta obrazrivosti i treme, ali…

“Sve je prošlo besprijekorno prije svega zahvaljući korisnicima koji su u salon došli ‘potkovani’, dobro educirani pridržavajući se svih propisanih mjera. A tih smo se mjera pridržavale i mi. Moram reći, da smo mi već i ranije u salonu provodile dosta tih higijenskih mjera, no sada je ipak to drugačije”, ističe frizerka Melita za eMeđimurje.

EPIDEMIOLOG OTKRIO MANJE POZNATE ‘METE’ COVIDA-19 U ORGANIZMU: ‘Uočili smo neke promjene, virus je neurotropan’

Kako izgleda šišanje?

Klijenti u salonu moraju imati zaštitnu masku, a oni koji se žele šišati dobiju jednokratni PVC ogrtač. Šišanje počinje u točno zakazano vrijeme, dok je razmak između mušterija tempiran na minutu.

Nakon šišanja frizerka očisti ošišane vlasi i dezinficira stolac, a kod plaćanja od mušterije uzima broj mobitela te u posebnu knjigu zapisuje njezine podatke i vrijeme provedeno u salonu.

ZA OVIM VODIČEM VAPE MUŠKARCI DILJEM SVIJETA: Šišanje kod kuće za samo četiri minute – video ima sedam milijuna pregleda!

Optimistična frizerka

“Vjerujem da će sada i naše zvanje dobiti na cijeni. Minulih 40 dana učinilo je to da se hrvatski frizeri zbliže više nego ikada. Formirali su zasebnu Facebook grupu glede razmjene informacija, ali i videoedukacije”, kazala je frizerka.

Za kraj dodaje da će joj do kraja svibnja i početkom lipnja minute biti isplanirane jer prema svojim mušterijama želi biti do kraja odgovorna kada su u pitanju preventiva i rokovi.

“Bez brige, svima ću kao i do sada biti na usluzi zajedno sa svojom Sanjom. Žao mi je što mušterije više ne mogu ponuditi kavom ili novinama, no optimistično vjerujem u bolje ‘COVID sutra’, a ‘COVID danas’ je mnogo toga promijenio u mom poslovnom životu. Najvažnije je ipak to što ću opet vidjeti ‘svoje’ drage ljude, a to mi daje nadu za optimizam”, rekla je Melita.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.