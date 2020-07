HRVATSKA EPIDEMIOLOGINJA OTKRIVA: ‘Imamo problem koji nam otežava posao i omogućava da se zaraza neprimjetno širi’

‘Epidemiolozi imaju jako puno posla. Nas ima u cijeloj Hrvatskoj 120. Kolege po županijama rade ogroman posao. I kada se dogodi takva svadba, onda se događa da je nemoguće obuhvatiti sve kontakte ili je nemoguće pravodobno uhvatiti sve kontakte’, kaže epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a

Ljetni mjeseci iznenadili su i epidemiologe, koji nisu očekivali žestoko širenje virusa pa su mnogi od njih na izmaku snaga. Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Dnevniku Nove TV kazala je s kakvim se problemima susreću epidemiolozi ovih dana.

Mnogi od njih moraju i javiti nekome da je zaražen. Ti ljudi, kaže Pem Novosel, najčešće reagiraju iznenađenjem, neki i razočaranjem.

‘Ponekad neki, naročito mladi, zataje svoje kontakte’

Potom je važno ući u trag svim osobama s kojima su zaraženi bili u kontaktu. To je nerijetko posao nalik detektivskom.

“Najčešće ljudi imaju spreman popis ili barem u glavi imaju popis s kim su bili u kontaktu. To su obitelj, ljudi na poslu uz ostale kontakte, ovisno o aktivnostima pojedinca. U zadnje vrijeme nam se događa, s obzirom da ljudi imaju lakše simptome ili ih nemaju, da ponekad dio ljudi, osobito mlađi čak i zataje svoje kontakte. To nam otežava posao. Ali ne radi se o otežavanju posla, već o svrsi obrade kontakata i obuzdavanju širenja infekcije. Svako prikrivanje kontakata omogućava da se bolest neprimjetno širi i da budu ugroženi pripadnici rizičnih skupina”, dodaje.

Pem Novosel kaže da neki ljudi zaista imaju veliki broj kontakata, čak i stotinjak, pogotovo kada se radi o svadbama, ali da se najčešće radi o dvadesetak ili pedesetak osoba.

U cijeloj Hrvatskoj je 120 epidemiologa

“Epidemiolozi imaju jako puno posla. Nas ima u cijeloj Hrvatskoj 120. Kolege po županijama rade ogroman posao. I kada se dogodi takva svadba, onda se događa da je nemoguće obuhvatiti sve kontakte ili je nemoguće pravodobno uhvatiti sve kontakte. Važno je osobe staviti u samoizolaciju na vrijeme. Ako se to ne napravi na vrijeme onda je cijeli posao uzaludan. Kada se to radi svakodnevno, već mjesecima, onda lagano posustajemo i ako nema suradnje onda se pitamo ima li sve to svrhu i smisao”, kazala je Pem Novosel za Dnevnik Nove TV.

Ona ističe da od početka epidemije epidemiolozi nemaju radno vrijeme, osobito oni u manjim zavodima.

“Kolegama je otići na godišnji nepoznanica. Ne znamo ni što je to vikend. Ne možemo se oglušiti na pozive i na raznorazna pitanja”, kaže.

