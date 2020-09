STOŽER USKORO OBJAVLJUJE NOVE PODATKE: Pao je broj hospitaliziranih zagrebačkoj zaraznoj

U protekla 24 sata zabilježeno je 250 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2108

U Hrvatskoj je dvoje preminulih, ukupno 238

U svijetu je zabilježeno 30.042.299 slučajeva zaraze, preminulo je 945.164 oboljelih

Ustavni sud zaključio je da su zakoni o ovlastima Nacionalnog stožera u skladu s Ustavom

Splitsko-dalmatinska ima 75 novih slučajeva

9:24 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 624 obrađena testa danas je 75 novooboljelih osoba pozitivno na COVID infekciju i to iz Splita 41, Dugopolja 1, Hrvaca 2, Hvara 1, Kaštela 3, Makarske 1, Muća 1, Omiša 5, Otoka 1, Podstrane 5, Primorskog Doca 1, Prološca 1, Solina 7, Suptera 1, Trilja 2, Trogira 1 i Vrogrca 1 osoba. Od 75 novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije 27 osoba su kontakti prethodno oboljelih osoba dok se ostali novooboljeli epidemiološki obrađuju. Ukupno 1330 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 48 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 3 osobe nalaze na respiratoru. 1 osoba se nalazi u karanteni, izvijestio je Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

8 novih slučajeva u Istri

9:13 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 301 uzoraka briseva (194 za administrativne potrebe) na COVID-19, svi su negativni, nema novozaraženih. Izliječeno je 8 osoba. Trenutno je 40 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 223 osoba.

9 novih slučajeva u Požeško-slavonskoj županiji

8:45 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 124 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 115 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 9 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 550 osoba, a ukupno je testirano 7858 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 90 uzoraka, od kojih je 9 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Dvoje novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:44 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji, dvije su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osobama s područja grada Petrinje. Epidemiološka obrada je u tijeku.

8 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

8:27 – Primorsko-goranska županija ima 8 novozaraženih i 9 ozdravljenih osoba. 6 su kontakti s predhodno zaraženim osobama, jedna osoba vratila se s ljetovanja u susjednoj županiji, za jednu se utvrđuje izvor zaraze. Dvoje je zaražene djece iz škole Kostrena te su, radi prevencije, dva razreda od danas u samoizolaciji.

3 nova slučaja u Koprivničko-križevačkoj županiji

8:26 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena tri nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a riječ je osobama mlađe i srednje životne dobi s koprivničkog i križevačkog područja. Četiri osobe su proglašene zdravima, na bolničkom liječenju su dvije osobe, a u ovom trenutku na području županije je 24 aktivnih slučajeva. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 197 slučajeva bolesti COVID-19, a u samoizolaciji trenutno se nalazi 85 osoba.

Više otpuštanja nego hospitaliziranja

8:25 – U emisiji Dobro jutro Hrvatska HRT-a gostovao je liječnik iz Zarazne bolnice u Zagrebu koji je rekao da imaju posljednjih dana više optuštanja nego hospitaliziranja. “Preko vikenda smo imali više od 60 hospitaliziranih, a danas imamo 48. 30 su muškarci, 18 žene. Prosječna dob je 60 godina. Šest ih je na respiratoru, njihova prosječna dob je 67 godina.”

U Češkoj prvi put više od 3000 zaraženih u jednom danu

8:03 – U Češkoj se širenje zaraze koronavirusom ubrzalo te je danas prvi puta zabilježeno više od 3000 slučajeva u jednom danu, dan nakon što je prvi put dnevni broj zaraženih premašio 2000. U državi od 10,7 milijuna stanovnika zabilježen je jedan od najvećih porasta broja novozaraženih u Europi, s time da je dnevni broj zaraženih u rujnu prvi put premašio 1000 slučajeva. Prema podacima ministarstva zdravstva objavljenima u petak, zemlja je otkrila 3130 novih slučajeva u četvrtak, u usporedbi s 2137 dan prije. U Češkoj je zabilježeno ukupno 44.155 zaraženih.

Španjolska zabilježila najsmrtonosniji dan od karantene

7:31 – Posljednje brojke o kojima je izvijestilo španjolsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je u roku od 24 sata potvrđeno 239 smrtnih slučajeva od koronavirusa, što je najviša brojka od početka svibnja kada je zemlja bila u strogoj karanteni. Broj novih potvrđenih slučajeva koronavirusa u stalnom je porastu u cijeloj Španjolskoj od početka srpnja, ali broj umrlih je do danas bio nizak. Posljednji podaci pokazuju da je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u posljednjih sedam dana iznosio 366. To dovodi do ukupnog broja onih koji su službeno umrli od koronavirusa u Španjolskoj na 30.243, ali ova brojka uključuje samo one koji su umrli nakon PCR pozitivnog testa, ali ne i prema procjenama tisuće onih koji su umrli u starijim stambenim centrima ili u vlastitim domovima bez testiranja. No, iako se smatra da je Španjolska u “drugom valu”, dnevne brojke smrtnih slučajeva i dalje su daleko ispod zastrašujućih brojeva viđenih ranije ove godine kada je 2. travnja dnevni broj preminulih dosegao 961, javlja The Local.

Države Latinske Amerike traže više vremena za pridruživanje planu cjepiva

7:00 – Brazil i nekoliko drugih zemalja Latinske Amerike obavijestili su Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da im treba više vremena da se pridruže svjetskoj inicijativi za raspodjelu COVID-19 cjepiva, poznat kao COVAX, rekli su u četvrtak dužnosnici. Zemlje imaju rok do petka u ponoć da formaliziraju pravno obvezujuće obveze prema COVAX-u, mehanizmu za objedinjenu nabavu i pravednu distribuciju konačnih cjepiva. Predstavnik saveza za cjepiva GAVI, tajništva COVAX-a koje će rješavati zahtjeve za produljenje, rekao je putem e-maila da će detalji o tome koje su se države do sada pridružile COVAX-u biti objavljeni tek nakon isteka roka. “Savezna vlada, kao i druge zemlje, nastavlja razgovore s GAVI-em o produljenju roka za formaliziranje brazilskog sudjelovanja u inicijativi”, navodi se u izjavi Brazila.

Brazil, koji je najteže pogođen pandemijom koronavirusa poslije SAD-a i Indije, rekao je da je potrebno više vremena za prikupljanje informacija o regulatornim, pravnim, skladišnim i logističkim pitanjima. Zdravstveni službenici u Meksiku, koji je najteže pogođen u Latinskoj Americi nakon Brazila, rekli su da će njihova zemlja potpisati obvezu na vrijeme, prije isteka roka. Više od 170 zemalja pridružilo se globalnom planu cjepiva kako bi pomogli u kupnji i pravednoj distribuciji imunizacijskih injekcija za COVID-19 po cijelome svijetu, rekao je u četvrtak generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pomoćnik ravnatelja Panameričke zdravstvene organizacije Jarbas Barbosa, rekao je na brifingu u srijedu da su neke zemlje Latinske Amerike imale problema s poštivanjem roka, dok su neke željele pomaknuti rok.

Barbosa je rekao da su sve države u Amerikama, osim SAD-a, izrazile interes za postrojenje za cjepivo, čak i one koje imaju zasebne sporazume s proizvođačima cjepiva, jer im to daje dodatno jamstvo za pristup dozama. Deset latinoameričkih zemalja su među 90 siromašnih država na svijetu koje neće morati platiti cjepivo, dok će ostale u regiji platiti “pristupačnu” cijenu putem COVAX-a, rekao je Barbosa. Kolumbijski predsjednik Ivan Duque potvrdio je u srijedu da se njegova vlada pridružuje COVAX-u, a paragvajsko ministarstvo zdravlja reklo je da je već potpisalo sporazum, iako planira kupiti cjepivo koje su razvili AstraZeneca PLC i Sveučilište Oxford. Brazilska središnja vlada ima sporazum o testiranju i kupnji cjepiva AstraZeneca, dok država Sao Paulo testira ono koje je razvio kineski Sinovac Biotech, a države Paraná i Bahia postigle su dogovore za rusko cjepivo Sputnik V.

Nove mjere u sustavu socijalne skrbi

Jučer – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je u četvrtak da je Nacionalni stožer civilne zaštite od zadnje sjednice Vlade donio ukupno šest novih odluka o uvođenju epidemioloških mjera koje se primarno odnose na posjete korisnicima ustanova socijalne skrbi. Nove odluke donesene su na prijedlog županijskih stožera Zagrebačke, Virovitičko-podravske, Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske i Šibensko-kninske županije, rekao je Božinović na sjednici Vlade. Te odluke primarno se odnose na posjete korisnicima ustanova socijalne skrbi na otvorenom prostoru u trajanju od 30 minuta, uz obvezno nošenje maski za korisnike i posjetitelje. Dopušteni su posjeti jedne osobe nepokretnim osobama u zatvorenim prostorima u trajanju od 15 minuta, a zabranjeni su posjete i izlasci korisnika ustanova socijalne skrbi, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili zbog pohađanja nastave izvan prostora pružatelja usluge smještaja.