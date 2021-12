U Rijeci je jučer počelo cijepljenje djece od 5 do 11 godina, nakon što je stiglo 6 tisuća doza prilagođenog cjepiva.

"Odaziv je bio očekivan, nije bilo cijepljeno previše djece, no to je možda odraz toga što se kasnije krenulo s kampanjom. Cijepljeno je jučer 44 osobe stare do 18 godina, od 5 do 11 godina, bilo je petero djece", rekla je za HRT doktorica Nataša Dragaš-Zubalj, voditeljica odjela školske medicine NZZJZ-a Primorsko-goranske županije.

"Jedna djevojčica jučer je izjavila da želi pridonijeti čovječanstvu činom cijepljenja", otkrila je Dragaš-Zubalj dodajući da je bila jako sretna što se može cijepiti.

Ona smatra da bi roditelji trebali uvažavati mišljenja svoje djece.

Za koju djecu se preporučuje cijepljenje?

Iako su se jučer cijepila djeca koja su većinom zdrava, Dragaš-Zubalj tvrdi da pristižu i pozivi roditelja djece s kroničnim bolestima.

"Cijepljenje djece se preporučuje da bi se ona sama zaštitila, ali treba razmišljati i okolini. Većim brojem procijepljenih imat ćemo i veću zaštitu. Naravno da se cijepljenje preporučuje kronično oboljeloj djeci, koja se u potencijalnom riziku da razviju komplikacije. Također, preporučuje se cijepljenje djeci koja žive s primjerice bakama i djedovima te primjerice djeci koja žive u domovima. Neka djeca se cijepe jer im treba za neko putovanje", dodaje, ističući da je ovo cjepivo za djecu jednako učinkovito kao i za odrasle, bez obzira na smanjenu dozu.

Naglasila je da bi se imunokompromitirana djeca svakako trebala cijepiti, kao i ona s kardiovaskularnim bolestima, respiratornim bolestima te malignim bolestima.