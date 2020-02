HRVATSKA DIPLOMATKINJA LAPSUSOM ‘ISPRATILA’ VELIKU BRITANIJU IZ EU: ‘Bila je to greškica, nisu se naljutili’

Hrvatska diplomatkinja u Bruxellesu Irena Andrassy je Britancima poželjela sretan odlazak iz EU rekavši: ‘Hvala, doviđenja i dobro da smo vas se riješili’

Šefici Stalnog predstavništva Hrvatske pri EU u Bruxellesu, veleposlanica Irena Andrassy, na posljednjem sastanku u Vijeću EU uoči izlaska Velike Britanije iz Europske unije, omaknuo se jedan lapsus koji bi u nekim drugim okolnostima možda bio proglašen i provokacijom ili čak diplomatskim skandalom.

Andrassy je, kako danas piše Financial Times, Britancima poželjela sretan odlazak iz EU rekavši “Hvala, doviđenja i dobro da smo vas se riješili”. Izrekla je to na engleskom: “Thank you, goodbye and good riddance.”

OD PETKA U 23 SATA EUROPSKA UNIJA VIŠE NIKADA NEĆE BITI ISTA: Velika Britanija izlazi nakon mukotrpnog Brexita

‘Sve je prošlo u najboljem redu’

Međutim, kako upozorava Financial Times, izraz “good riddance” na engleskom se koristi kada se netko nekoga riješi, a ne “good luck koji je jednostavniji, ali i primjereniji izraz za ono što je Andrassy željela poručiti Britancima.

Srećom, Britanci imaju smisla za šalu, a Večernji list piše da britanskog veleposlanika Tima Barrowa lapsus hrvatske diplomatkinje nije uvrijedio. Štoviše, doživio ga je dobronamjernim i smiješnim.

“Sve je prošlo u najboljem redu, bila je to greškica”, kazao je za Večernji list jedan diplomatski izvor u Bruxellesu. Sama Andrassy osvrnula se na Twitteru na svoj gaf.

“Još jedna stvar koju dijelimo s našim britanskim prijateljima – dobar smisao za humor”, napisala je.

HRVATSKA ŽALI ZBOG BREXITA, ALI VLADA PORUČUJE: ‘Ohrabruje nas ojačano jedinstvo 27 EU članica u posljednje tri godine’