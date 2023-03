I TO SMO DOČEKALI / Hrvatska postala bogatija za još jedan most: Spojilo se 'Čudo poviše Omiša'

Most Cetina, odnosno most kod Omiša, konačno se danas spaja i bit će pušten u promet! Most je izgrađen na visini od 70 metara, dugačak je 212 metara, a radi se o jednom od najzahtjevnijih građevinskih pothvata u Hrvatskoj u više od 30 godina. Omiška obilaznica jedan je od najvećih infrastrukturnih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uključuje dva tunela i most preko Cetine, tunel Komorjak dug više 600 metara i Omiš više od 500 metara, dok ukupna dužina čelične konstrukcije novog mosta Cetina iznosi 212 metara, s time da je po 76 metara sa svake strane izvan tunela. Pogledajte u galeriji kako most izgleda.