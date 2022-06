Prema analizi Jutarnjeg lista, Hrvatska bi ove godine mogla zabilježiti rekordnu turističku sezonu, jednaku ili pak i bolju od rekordne 2019. godine.

Naime, kako prenosi Jutarnji, od početka godine do danas, u zemlji je prema podacima sustava eVisitor, ostvareno 5,2 milijuna dolazaka i 21,5 milijuna noćenja. U usporedni s prošlom godinu, to je rast od čak 134 posto u dolascima i 122 posto u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja 83 posto rezultata u dolascima i 93 posto rezultata u noćenjima.

Najveći broj noćenja dosad je ostvaren u Istri, Kvarneru, Splitsko-dalmatinskoj županiji, te u Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Drugim riječima, tursti najviše hrle u Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Zagreb, Split i Umag. Gosti iz Njemačke, domaći turisti te gosti iz Austrije, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva i Poljske do sada su ostvarili najveći broj noćenja.

U Hrvatskoj trenutno boravi više od 542.000 turista

Ovaj je vikend ujedno i prvi pravi turistički vikend jer, prema podacima, u zemlji trenutno boravi više od 542.000 turista od čega je oko 470.000 stranih.

Podaci iz splitske trajektne i zračne luke idu u prilog činjenici da se možemo nadati izuzetno dobroj sezoni.

Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije u Trajektnoj luci Split, rekla je kako od početka godine bilježe porast u broju putnika od pet posto u odnosu na rekordnu 2019., a samo ovaj vikend kroz luku je prošlo 65.000 putnika i više od 14.000 vozila.

"Ovo je drugi udarni lipanjski vikend. U subotu smo imali tri izvanredne linije prema Supetru i nazad, a u nedjelju jednu. Što se tiče ostalih linija, sve su i katamaranske i trajektne dupkom pune. Prezadovoljni smo i ako ovako ostane, očekujemo odličnu sezonu", rekla je Jelena Ivulić za Jutarnji list dodajući kako je linija prema Braču već sada "prešišala" i rekordnu 2019. godinu.

Srpanj bi mogao biti bolji od mjeseca na izmaku

Za Jutarnji list Mate Melvan, voditelj prihvata i otpreme putnika u Zračnoj luci Split, otkrio je kako se za vikend očekuje 180 zrakoplova i 42.000 putnika iz 24 države i 90 destinacija, a očekivanja za sljedeći mjesec još su i bolja.

"Očekujemo ukupno 2,5 milijuna putnika u ovoj godini, ako se ne dogodi nešto što bi ugrozilo sezonu", kaže Melvan.

Iako su zabilježena česta kašnjenja, čini se da to putnicima koji su se nakon pandemije zaželjeli putovanja, nije predstavljalo prevelik problem.

Prema podacima MUP-a, na svim graničnim prijelazima u Hrvatskoj, u subotu je ušlo 393.588 putnika, od toga 323.204 strana, a od toga ih je 359.429 stiglo cestom.

U usporedbi s 2019., u četvrtom vikendu lipnja preko graničnih prijelaza prošlo je 450.463 putnika, odnosno 56.875 putnika više, analiza je Jutarnjeg lista.

Zanimljivo je istaknuti i da je na svim autocestama promet veći za čak dva milijuna vozila u odnosu na 2019., a prihodi su veći za osam posto, a samo je u subotu kroz Lučko prošlo 35.707 vozila prema moru.

Promet na Istarskom ipsilonu bilježi porast od čak 16,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je u usporedbi s 2019. promet manji za 2,6 posto.