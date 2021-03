HRVATSKA ĆE MORATI U NOVI LOCKDOWN PRIJE USKRSA? Epidemiologinja Mayer ima loše vijesti: ‘Ako se ovaj trend nastavi…’

‘Dramatično je to što se ljudi okupljaju i što se ne poštuju epidemiološke mjere; Dramatično je to što su se ljudi naglo opustili, prebrzo su izašli na ulice i to nam je veliki problem. Kada će ljudi shvatiti da su okupljanja, blizina odnosa i nenošenje maski ključni za prijenos virusa?’, kazala je Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a

Hrvatska je u tri mjeseca jedva dobila 300 tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa, a potrebno nam je još barem milijun i 700 tisuća doza, i to da pola populacije cijepimo samo jednom dozom, kako bismo mogli biti jednako sigurni kao i Izraelci koji su se vratili normalnom životu.

U međuvremenu epidemija ne jenjava, rast broja zaraženih je oko 46 posto na tjednoj razini, a trenutno se jedino postavlja pitanje možemo li izbjeći novi lockdown. Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za RTL Direkt je komentirala trenutnu situaciju u Hrvatskoj.

‘Dramatično je to što se ljudi okupljaju’

“Vidimo da je rast veliki, 46 posto je zaista veliki broj. Dramatično je to što se ljudi okupljaju i što se ne poštuju epidemiološke mjere”, rekla je epidemiologinja, dodajući kako “zbog nepoštivanja epidemioloških mjera imamo ovako veliki broj novooboljelih”. “Ponajprije mislim na razmak i na izbjegavanje okupljanja. Uz to, poznato je da za britanski soj od početka govorimo da se on brže širi. U kraćem vremenu se zarazi veći broj ljudi”, kazala je.

“Rast dijelom možemo prepisati i britanskom soju”, tvrdi Mayer. Dodala je kako od broja novooboljelih koji su poslani na sekvenciranje, 48 posto testova je pozitivno i dokazano je da se radi o britanskom soju. “Prije je bilo manje tog soja. Nije to jedini čimbenik. Dramatično je to što su se ljudi naglo opustili, prebrzo su izašli na ulice i to nam je veliki problem. Kada će ljudi shvatiti da su okupljanja, blizina odnosa i nenošenje maski ključni za prijenos virusa?”, upitala se Mayer.

Također, inzistira na tome da ne bi došlo do toliko velike zaraze, odnosno do naglog porasta kada bi se poštivale mjere i razmak od tri metra između stolova. Upitana hoćemo li, ako se nastavi ovakav tempo morati u lockdown prije Uskrsa, Mayer je rekla kako se situacija prati svakodnevno.

“Iz dana u dan pratimo broj novooboljelih, HZJZ daje preporuke. No ako se trend nastavi, vrlo vjerojatno ćemo morati ići u lockdown”, najavila je Mayer.

