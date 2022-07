Izvor blizak hrvatskoj vladi u razgovoru za Jutarnji list potvrdio je da će Hrvatska dozvoliti dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali to je događaj koji treba dogovoriti diplomatskim kanalima, i vrlo temeljito.

"To sada nije bio slučaj, jer Vučić je samo javio Miloradu Pupovcu kako želi iz Gradine u BiH, otići u Pakrac i Jasenovac, a to se ne radi na takav način. Nemamo ništa protiv njegovog dolaska, ali, ponavljam, potrebno je dogovoriti kako će to izgledati, međutim, to se sigurno neće dogoditi prije jeseni", kazao je izvor za Jutarnji list.

Istovremeno, spomenuti sugovornik je demantirao objavljene informacije po kojima je srpska diplomacija još u ožujku, a i kasnije, pokušala dogovoriti Vučićev odlazak u jasenovački konc-logor.

Čini se da Vlada očito želi smiriti tenzije dan nakon što se saznalo da je Vučić skoro inkognito želio otići u Jasenovac, ali je u tome onemogućen. U Banskim dvorima prevladava uvjerenje kako je predsjednik Srbije inicirao cijeli slučaj zbog unutarnje političkih problema s kojima se suočava, kao i kako bi preduhitrio nadolazeće obilježavanje Oluje, koju u Srbiji službeno opisuju kao "nastavak genocida nad srpskim narodom u NDH".

"To nismo niti ćemo dozvoliti. Neka prođe obljetnica Oluje, a onda će se diplomacije u miru dogovoriti kada i kako bi Aleksandar Vučić mogao doći u Jasenovac, jer tu se ne radi o običnoj posjeti", kaže Vladin suradnik za Jutarnji list.