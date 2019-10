HRVATSKA ĆE IMATI PROBLEMA? Zbog novog TV signala morate kupiti novi prijamnik, ali država ga neće subvencionirati. Razlog je bizaran

HAKOM i OIV rade na uvođenju novog TV signala, iako Vlada nije prijedlog te odluke provukla ni kroz javno savjetovanje, ali se zna da je subvencioniranje kupnje dijela opreme izbačeno iz prijedloga, jer nisu predviđeni troškovi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti donijela je odluku o prihvaćanju zahtjeva Odašiljača i veza (OIV) za nešto ranijim početkom korištenja radiofrekvencija za odašiljanje televizijskih programa u novom DVB-T2 sustavu s novim standardom kodiranja. Zbog toga bi građani do 25. svibnja iduće godine trebali prilagoditi svoju televizijsku opremu, ako gledaju digitalnu zemaljsku televiziju.

NOVI TV SIGNAL KREĆE RANIJE NEGO ŠTO JE NAJAVLJENO? Evo do kada biste morali kupiti nove prijamnike ili televizore

Višestruko prekoračeni rokovi

Građani će o svemu biti obaviješteni na vrijeme, no već je sad važno znati kako oni koji nemaju DVB-T2 H.265/HEVC televizore ili samostalne prijamnike (set top boxove) moraju nabaviti novu opremu koja emitira zvuk i sliku u novom standardu. Oni koji gledaju TV putem IPTV platformi nekog od operatera, putem kabelske ili satelitske televizije ili evotv-a neće morati nabavljati novu opremu, javlja Večernji.

Odluka HAKOM-a da se novi sustav emitiranja TV programa uvede prije Europskog prvenstva u nogometu, koje će se održati sljedeće godine, od 12. lipnja do 12. srpnja, donesena je nakon provedene javne rasprave i usklađenja je s europskom regulativom. No, Hrvatska nije imala donesen Nacionalni plan djelovanja, koji se koristi u ovakvim slučajevima, pa su rokovi za njegovo uvođenje, ali i promjenu načina emitiranja TV signala prekoračeni.

OIV radi, Vlada ne daje zeleno svjetlo

Procedura je takva da je nadležno ministarstvo, a ovdje se radi o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, predložilo oslobađanje područja do frekvencije od 700 MHz, za što Vlada treba prvo dati zeleno svjetlo, a potom i uputiti prijedlog na 30-dnevno javno savjetovanje, odobriti dokument i poslati ga u Sabor na usvajanje.

No, Vlada nije dala zeleno svjetlo za cijeli projekt, a u cijeloj priči je sporna subvencija građanima za nabavku set up boxova. Navodno su iz Banskih dvora sugerirali da se taj dio makne iz Nacionalnog plana jer nisu predvidjeli troškove. Usprkos tome, cijeli je prijedlog i dalje u ladici i ne pušta se na e-savjetovanje. HAKOM i OIV oslobađaju i dio frekvencijskog spektra i za 5G mrežu, a Hrvatska bi se krajem godine mogla naći u problemu, jer će Nacionalni program djelovanja biti usklađen s ranije donesenim odlukama. On bi trebao biti donesen krajem godine, a ako se to ne dogodi država će morati plaćati penale EU.

Novi signal pušten i s odašiljača Sveta Nedjelja i Zagreb-Prisavlje 3

Inače, OiV je u utorak priopćio kako je već započelo odašiljanje HD programa u DVB-T2 HEVC sustavu s odašiljača Sv. Nedelja i Zagreb – Prisavlje 3.

“Nakon što je 6. rujna ove godine pokrenuto odašiljanje televizijskih programa u HD rezoluciji s odašiljača Sljeme u novom, tzv. M2 multipleksu u DVB-T2 sustavu s HEVC standardom kodiranja video signala, u rad je danas pušten i signal s odašiljača Sveta Nedelja i Zagreb – Prisavlje 3 čime se osigurava dopunsko pokrivanje grada Zagreba odnosno podsljemenske zone. Prijelaz odašiljanja s DVB-T na novi DVB-T2 sustav s ostalih odašiljača na području cijele Republike Hrvatske očekuje se najkasnije do 15. studenog 2019. godine, a svi televizijski programi će se do potpunog prelaska istovremeno odašiljati u postojećem i novom sustavu. Podsjetimo, odlukom HAKOM-a od 18. listopada 2019. godine, početak potpunog prelaska na novi sustav

odašiljanja pomaknut na razdoblje od 25. svibnja do 1. srpnja 2020. godine, a OIV će naknadno obavijestiti javnost o detaljnom planu prelaska po digitalnim regijama, tj. planu gašenja DVB-T sustava”, priopćeno je iz OiV-a.