Split se sprema za izbore, kampanja je u punom jeku, a događaj koji je dosad privukao najviše pozornosti je jučerašnja ekskluziva Večernjeg lista. Naime, suradnici bivšeg gradonačelnika koji je dao ostavku i krenuo na nove izbore Ivice Puljka našli su se usred seks afere - sve je ostalo na porukama, a oni tvrde kako je riječ o lažnim profilima i dosad najprljavijoj kampanji viđenoj na ovim prostorima. Puljak i suradnici obratit će se javnosti u 12 sati, a tu ćete presicu moći uživo pratiti na Net.hr-u. U nastavku donosimo mali vodič kroz aferu.

1. Puljkov vijećnik slao eksplicitne poruke i gole slike

Splitski vijećnik i Puljkov suradnik Luka Baričić dopisivao se s profilom koji se predstavljao kao Aleksandra i Srbije. Razmjenjivali su brojne audio i videoporuke eksplicitnog sadržaja. Baričić joj je, navodno, nudio pomoć pri zaposlenju u Splitu u zamjenu za seksualne odnose.

2. Ivoševiću je želio 'srediti' njenu maloljetnu sestru

Iz prepiske do koje je došao Večernji vidljivo je i kako je Baričić želio spojiti bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića i navodnu sestru profila Aleksandra s kojim se dopisivao. Da stvar bude gora - Aleksandra je kazala da je riječ o maloljetnici.

3. Baričić: 'Zbog vlastite naivnosti žrtva sam gnjusne prijevare'

Baričić je priznao da je slao poruke, ali vjeruje kako se dopisivao s lažnim profilom. Nakon objave teksta, Baričić je na Facebooku napisao: "Zbog vlastite naivnosti žrtva sam gnjusne internetske prijevare koja je motivirana političkom situacijom u Splitu. O svim detaljima ovog slučaja javnost ću izvijestiti sutra na konferenciji za medije."

4. Ivošević: 'Ne postoje nikakve eksplicitne snimke koje sam slao'

Ivošević je u svojoj reakciji bio opširniji. Također tvrdi da se radi o prijevari. "Izašao je tekst o mom kolegi koji je u privatnom razgovoru, s jednom kako je mislio curom, slao neke privatne slike i razmjenjivao određene poruke, pa čak i da bi je uvjerio da dođe izmišljao razgovor sa mnom. Ispalo je da se radilo o prijevari gdje su njega koristili za doći do mene, odnosno emocionalno ucjenjujući njega pokušali doći do mog eksplicitnog sadržaja preko priče o sestri koja se zanima za mene, a onda nakon dva dana postane maloljetna. Važno je napomenuti da suprotno tvrdnjama jednog medija ne postoje nikakve eksplicitne slike niti snimke koje sam ja poslao ili na kojima sam ja te je također pogrešno navedeno kako je dotična osoba prekinula komunikaciju već suprotno ja sam prestao odgovarati.

Nakon čak sedam njegovih zamolbi da uopće komuniciram s dotičnima kako bi ga ta cura posjetila u Splitu ništa osim sprdanja na tu temu nisu dobili premda su jasno tražili i ciljali da se priča o seksu i šalju slike. Cijelo kazneno djelo sigurno nema nikakve veze s jednim parkingom o kojem je također isti novinar imao "ekskluzivne" kasnije utvrđeno montirane (prekrajane) snimke. Niti je jedan zaposlenik gradske uprave koji nije u dobrim odnosima s nikakvim upraviteljem nikakvog parkinga već dva dana po kavama pričao o navedenom. Otpilat ćemo vam do zadnjeg stupića gdje ste pljačkali građane. Do zadnjeg", napisao je Ivošević na Facebooku.

5. Puljak: 'Odvratna prijevara i najgnjusnija stvar koju sam doživio u politici'

Splitski gradonačelnik snažno se i nedvosmisleno zauzeo za svoje suradnike. Ne negira da je do događaja došlo, ali kaže kako je riječ o prijevari. "Upravo sam saznao informaciju da je Luka Baričić, bivši gradski vijećnik stranke Centar i osoba s invaliditetom, žrtva odvratne prijevare na internetu koju će sutra prijaviti policiji. Naime, nepoznata osoba ili više njih otvorili su lažni profil na aplikaciji za upoznavanje te su se lažno predstavili našem vijećniku koji je na te poruke odgovarao eksplicitnim sadržajem, uvjeren da je u kontaktu s osobom u koju može imati povjerenja te koja je razvila emotivan odnos prema njemu.

Ovo je najgnjusnija stvar koju sam ikada doživio u politici i jasno mi je odakle dolazi. Luka Baričić je osoba s invaliditetom, a "ljudi" koji su ovo izveli iskoristili su najranjiviju temu kako bi politički profitirali, a to je seksualnost invalida. Ovakve sofisticirane i organizirane akcije nas neće spriječiti da u Splitu provedemo ono što smo naumili - uvođenje reda na svim razinama. Dapače, daju nam još više snage da se borimo protiv najmračnijih među nama. Naš cilj nikada nije bilo bavljenje politikom da bismo si ispunili životne ambicije, nego da bismo iz hrvatske politike na svim razinama maknuli ljude kojima je povezanost s kriminalom normalna stvar. Sutra ćemo na konferenciji za novinare izvijestiti javnost o svim detaljima ovog slučaja", napisao je Puljak na Facebooku.

6. Uključila se i policija

Čitav ovaj slučaj istražuje policija, objavio je jučer Večernji list. No, čini se kako će imati posla u dva smjera. Prvo, morat će provjeriti postoji li prekršaj ili kazneno djelo u samim porukama koje je Baričić slao s obzirom na to da je vjerovao da se radi o maloljetnici. Drugo, akteri priče uvjereni su da su žrtve internetske prijevare, i već su najavili da će se obratiti policiji. Sudac Ivan Turudić kaže kako će upleteni u skandal imati snažnu pravnu podlogu za tužbe, ako su zaista žrtva prijevare. "Mislim da to, ako nije istina, otvara veliki manevarski, pravni prostor, osobi protiv koje je to upereno", kazao je Turudić za N1.