HRVATSKA BLOGERICA U ŠOKU: Nakon tri godine stravičnog terora otkrila tko ju zapravo maltetira na mrežama. Jedan od najbližih

Tri godine proživljava teror na društvenim mrežama, a počinitelj je bio onaj na koga je najmanje sumnjala

Nika Ostojić godinama proživljava teror zbog manijaka koji joj na sve žive moguće adrese: mailove, Facebook, Instagram, blogove – šalje psovke, uvrede, pornografske sadržaje

”Lagano su počele prije tri godine. Intenzivirale se prije dvije, eskalirane prije godinu, a eksplodirale ovo ljeto”, rekla je 35-godišnja blogerica, čiji je život bio pakao sve dok ekipa Provjerenog nije otkrila tko uistinu stoji iza svega.

‘Počela me maltretirati na sve moguće načine’

Poruke je počela dobivati prije dvije i pol godine. Jedna djevojka, Zrinka, htjela se slikati za magazin u kojem je tada radila, no redakcija ju je odbila uz poruku da se mora stesati i upravo je Nika bila ta koja joj je to morala reći.

Tada su počele prve poruke. “Ona, ili netko s njezinom slikom profila me počela maltretirati na sve moguće internetske načine”, kaže Nika. Kako osoba nije prestala s maltretiranjem, Nika je o njoj počela javno pisati na svom profilu.

‘Složili smo se jako dobro’

Tada se Niki javio, kako je rekao, bivši Zrinkin dečko.

“Javio mi se i ispričao za njezino ponašanje. Meni je taj čovjek bio simpatičan, došli smo do toga da je on web dizajner i on je meni napravio web. Pošto je on meni to napravio za jako mali novac, ja sam njega izvela na neki koncert, ja sam njega tada prvi put vidjela uživo i složili smo se jako dobro”, priča Nika.

Tako je počelo prijateljstvo, no poruke s lažnih profila nisu prestajale.

“Uništenjem, ma što to značilo – to je glavna prijetnja. Prijetnja tužbom, zato što sam ja tu osobu nešto sputala u životu”, kaže Zrinka.

Pomahnitalo nakon godinu dana

Neko vrijeme je trajalo zatišje, no prijetnje i uvrede su ponovo počele stizati nakon godine dana kada se Zrinka stesala i konačno slikala u golišavom izdanju za časopis. Nika je bila dala otkaz u tom časopisu no prijetnje i uvrede sada su joj stizale sve češće, a na meti su se našli i njeni prijatelji.

Nika je gubila živce i odlučila uzvratiti istom mjerom. “Uništenjem, ma što to značilo – to je glavna prijetnja. Prijetnja tužbom, zato što sam ja tu osobu nešto sputala u životu”, kaže Zrinka.

Lažnim profilima koji su navodno Zrinka, Nika je vraćala najvećim mogućim uvredama: “Prostitutka dok joj se tijelo mrtve matere nije ohladilo ne prestaje Jeb*** u inboxe sve i svačije. Kako pričam s jeftinom prostitutkom znam i ja igrati nisko”, pisala je.

Nika je bila uvjerena kako joj se Zrinka osvećuje jer je pvri puta odbijena. “Ispala sam luda ispred dosta ljudi, jer sam ih napadala jer je sve upućivalo u nekom trenutku na nekoga i što drugo nego reći nego daj prestani!”

No njen prijatelj Ivica je uvijek bio uz nju, tješio ju i podržavao. Kaže da i on dobiva poruke. “Ona je počela maltretirati mene, sve moje”, rekao je Ivica.

Kao što su odvratne poruke koje je Nika dobivala bile pisane u množini, tako su i Ivica i Nika odgovarali u množini.

Zrinka otkrila da priča nije baš takva

Kada je Zrinka suočena s optužbama rekla je da te ljude uopće niti ne poznaje.

“Priča se da je mene policija zvala na razgovor, da se protiv mene vodi kazneni postupak za nametljivo ponašanje. Ali to nije istina”, rekla je Zrinka.

No onda je otkrila važnu činjenicu. Kazneni postupak za namjetljivo ponašanje vodi se protiv Ivice, Nikinog novopečenog prijatelja koji tvrdi da je Zrinkin bivši.

“Upoznali smo se preko Facebooka i on se u mene zaljubio pa je umislio da sam se ja u njega. Ja sam mu rekla da to nije tako, on to nije htio prihvatiti i počeo je stalking, dakle nametljivo ponašanje. To sam prijavila policiji, policija ga je uhitila”, ispričala je Zrinka.

A opsjedanje s lažnih profila se Niki počelo događati baš kad se počela družiti s njim.

Ostao zatečen kad su ga suočili

Provjereno je uz pomoć stručnjaka za računalnu sigurnost pokušala doći do osobe koja stoji iza lažnih profila. Doznali su koordinate odakle lažni profili pišu i dobili lokaciju – Sveta Nedelja. No tamo ne žive ni Nika niti Zrinka. Ali živi Ivica…

“Živim u Sv. Nedjelji, ali to… To je nemoguće. Zato jer se svaka IP adresa mijenja svakih par sekundi”, rekao je Ivica. Suočen s dokazima da su poruke slane upravo s te geolokacije, on i dalje tvrdi: ”Sv. Nedjelja nije jedan čovjek. Sv. Nedjelja je 30 tisuća ljudi”. No jedino on poznaje dvije upletene djevojke- ima zabranu komunikacije i prilaska Zrinki, a na svoja prsa tetovirao Nikino lice.

Obje žrtve bolesnog čovjeka

Zrinka je u međuvremenu razmišljala o tužbi i protiv Nike. “Ja ignoriram, ali oni ne staju. Morate poduzeti nešto više od ignoriranja. Kad mi je mrtvu majku počela vrijeđati, to je bila kap koja je prelila čašu da se sudski zaštitim”, rekla je Zrinka.

No u biti obje su tek žrtvo ozbiljno bolesnog čovjeka.

“Zrinka koja je tu najveća kolateralna žrtva koju nisam poznavala, ja sam se nje bojala. Jer se doimala kao psihički jako bolesna'” kaže Nika.

“Zrinki se ispričavam, ali neka i ona shvati mene. Samo želim mir, samo to želim”, zaključuje Nika.