HT SE OGLASIO O VELIKOM PROBLEMU: ‘Prvi put smo ovo doživjeli, zato malo duže traje…’; Ministar Butković: ‘Ovo je sigurnosni problem’

Hrvatski Telekom (HT) izvijestio je da je otklonjen kvar koji je prouzročio viešesatni problem u uspostavi fiksne i mobilne govorne usluge te je počeo proces uspostave tih usluga, a prioritet su hitne službe dok se potpuna normalizacija telekomunikacijskog prometa očekuje uskoro.

Tehnički kvar koji je prouzročio problem u uspostavi fiksne i mobilne govorne usluge uočen je u 10,15 sati i trajao do 16,15 sati. Uzrok kvara je neregularno ponašanje sustava za prijenos signalizacijskih poruka za uspostavu govornih poziva uslijed softverske greške, naveo je HT

Zbog kompleksnosti sustava i specifičnosti kvara, koji se prvi put manifestirao u ovom obliku, otklon kvara trajao je 6 sati, a u njegovo rješavanje bili su uključeni stručnjaci Hrvatskog Telekoma, Deutsche Telekoma te glavnih dobavljača sustava: Nokia, F5 i Metaswitch, dodaje se u priopćenju.

Nakon otklona kvara počeo je proces normalizacije usluga, a prioritet je stavljen na hitne službe koje sada funkcioniraju bez poteškoća, potom poslovne korisnike, a nakon toga slijede privatni korisnici. Potpuna normalizacija telekomunikacijskog prometa očekuje se uskoro, izvijestio je HT koji se još jednom ispričao svim korisnicima zbog poteškoća i neugodnosti koje su imali.

Butković o HT-u: Ne radi se o ugrozi nacionalne sigurnosti ali je sigurnosni problem

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u povodu poteškoća nastalih s HT-ovom fiksnom i mobilnom telefonijom zbog kojih su satima bile nedostupne i hitne službe, kako se ne radi o ugrozi nacionalne sigurnosti ali je to sigurnosni problem.

“Ne bih rekao da je to ugroza nacionalne sigurnosti ali da je sigurnosni problem to da. Kontaktirao sam upravu HT-a rekli su mi da je došlo do određene softverske greške, da se to sad otklanja i da se polako stvari vraćaju u normalu”, rekao je Butković nakon sastanka užeg kabineta Vlade.

Smatra i kako se spajanje sa dežurnim službama treba vršiti preko više operatera a ne preko jednoga. “To je ono na čemu moramo raditi sada da se ovakve stvari u budućnosti ne dogode”, rekao je.