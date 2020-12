HRVATIMA UVOĐENJE PROPUSNICA TRN U OKU, MNOGI ĆE ZATO RANIJE NA PUT: ‘Propast će nam planovi za Novu, iznajmila sam kuću…’

Tijekom proljetnog lockdowna izdano ih je dva milijuna i 200 tisuća, a da bi je dobili građani su izmišljali sve i svašta

Uvođenje propusnica svakako će stvoriti probleme desecima tisuća ljudi koji su unatoč epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj odlučili da bi bilo zgodno vrijeme za posjete. Umjesto da odgode putovanja, mnogi su odlučili krenuti prije nego što se uvedu propusnice.

A propusnice su još na proljeće priredile puno muke. Trebale su spriječiti nepotrebna putovanja, na kraju ih je imalo dva milijuna ljudi, dakle svaka druga osoba u Hrvatskoj, javlja RTL.

Planovi za Novu godinu

“Putujem s fakulteta iz Zadra za Slavoniju prije nego što uvedu propusnice pa da mogu ići iz županije u županiju”, rekla je Iva iz Slavonije.

“Veliki problemi, morat ću angažirati muža da i on traži propusnicu i stvarat će probleme”, kazala je Kristina iz Karlovca.

“Propast će nam planovi za Novu, iznajmila sam kuću s društvom, a sada ništa od toga”, smatra Lorena iz Like.

Propusnice su nam spašavale, a istovremeno i zagorčavale život od 23. ožujka do 10. svibnja. Kontrola je bila posvuda i nismo smjeli nikamo. Murterane nisu ni propusnice spašavale, prvi su otišli u karantenu, a na cestu su stigli šiljci.

“Građani koji su trenutno u Murteru i Betini ostaju u svojim mjestima kako ne bi mogli izlaziti van”, izjavio je Duje Troskot, pomoćnik načelnika PP Vodice.

Od idućeg tjedna propusnica bi mogla ponovno biti najtraženiji i najželjeniji dokument u državi. Tijekom proljetnog lockdowna izdano ih je dva milijuna i 200 tisuća, a da bi je dobili građani su izmišljali sve i svašta. Ovoga puta, čini se, neće biti punktovi na svakom koraku, pa će tako kretanje iz Zagreba u Zagrebačku županiju biti moguće i bez propusnica.

Bizarni zahtjevi

Iz MUP-a kažu da je tada odbijeno sto tisuća propusnica. Neki su zahtjevi uistinu bili smiješni. Zadrani su je tražili za kopanje vrta i dovršetak građevinskih radova, Podravci, jer u lokalnoj trgovini nije bilo grejpa, a jedna gospođa je htjela do Đurđevca po najbolju smjesu za piceka.

Šopingholičari su morali pošto-poto do Bjelovara po meso na akciji. Jedan se Hrvat posvađao sa suprugom pa je želio što dalje od nje, drugi je zaboravio špek na vikendici, a treći je želio odvesti psa na šišanje na crno jer je zarastao.

Jedan od najbizarnijih zahtjeva bio je onaj splitskog političara Igora Skoke. Tražio je i dobio od Stožera Splitsko-dalmatinske županije propusnicu za izmišljenu misu u Zagrebu.

“Misu sam izmislio, trebala se održati u Crkvi Sv. Antuna Padovanskoga. To sam napravio da bih pokazao bizarnost u tome da se ograničavaju slobode kretanja, Primjerice, mi se sada nalazimo u Kaštelanskom zaljevu. Iza mene se nalaze Slatine, one su dio Splita. Da bi netko iz njih došao do Splita mora proći kroz tri grada”, rekao je političar Igor Skoko.

Stanje u drugim zemljama

Ne da ne smiju putovati svojom zemljom, nego ne smiju ni iz kuće. Francuze policija doslovno čeka ispred haustora. Kod susjeda Slovenaca dopušteno je kretanje među općinama, ali…

“Ali pod uvjetom da imate instaliranu opciju Ostani zdrav”, kazao je Aleš Hojs, slovenski ministar unutarnjih poslova.

To je aplikacija istovjetna našoj Stop Covid, ali čini se kako kod nas nije u potpunosti zaživjela pa ćemo od idućeg tjedna imati još jedan stop. Ovaj put se za izdavanje propusnica najavljuju stroži kriteriji.