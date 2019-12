HRVATIMA JE SKIJANJE I DALJE OMILJENA ZIMSKA RAZONODA: Evo koliko košta takva vrsta odmora i koliko se mora iskeširati za opremu

Istina je, Hrvati vole snijeg i skijanje pa zato mnogi tradicionalno idu putem inozemnih skijališta 5. siječnja

Ljubitelji snijega i skijanja iz s malo debljim novčanikom već sada jure padinama najpopularnijih skijališta u Sloveniji, Austriji i Italiji. Istina je, Hrvati vole snijeg i skijanje pa zato mnogi tradicionalno idu putem inozemnih skijališta 5. siječnja. Oni sada moraju odraditi pripreme baš kao i Karla Granić koja je odnijela svoje skije na servis jer će se za dva dana spuštati Jahorinom.

Karla je RTL-u ispričala da obožava skijati, osobito kada ide sa svojom ekipom pa se onda navečer druže i uživaju po kafićima. Kako odmor ne bi postao tlaka nego ostao uživancija, servis skijaške opreme valja napraviti prije puta prema odredištu jer inače se gube i vrijeme i novac.

Skijaška oprema

“Kad smo skije dobili na servis prvo pogledamo da li su skije izgrebane odozdola, da li je plastika dolje uništena ne. Ako je plastika uništena onda s plastikom te dijelove pokrpamo”, kaže za RTL serviser skija Darko Fratarić. Važno je znati da skija mora biti glatka kako se na nju ne bi primao snijeg, a rubovi moraju biti oštri. Fratarić objašnjava da ako rubovi nisu izbrušeni i ako nisu oštri, da se tada skijama ne može skretati lijevo i desno te da se ne može zakočiti kada treba.

“Mogu se dogodit sudari, mogu se dogoditi nesreće ako vezovi nisu poštelani. Može vam se istegnuti ligameni, može vam čak u krajnosti i puknut noga. Žičare su vrlo brze, vi dnevno možete proći bez problema 50, 80 kilometara na skijama”, upozorava Fratarić.

Skijaši koji nemaju opremu trebaju je unajmiti prije puta. Primjerice, u jednom zagrebačkom servisu će skijaši skije, štapove i kacigu za pet dana platiti 400 kuna dok će to sve u austrijskom Obertauernu platiti tri puta više.

“Hrvatski tjedan” u agenciji koju je posjetila ekipa RTL-a je rasprodan, odnosno svi su termini zauzeti jer pravi skijaši kreću s rezervacijama još tijekom ljeta.

”Preporučujemo Hrvatima da bace oko i na tjedan iza koji je po cijenama niži. A još uvijek su zimski uvjeti odlični, manje su gužve. I evo moramo reći da su planine spremne, da snijega ima, uvjeti su odlični”, kaže glasnogovornica turističke agencije Nikolina Frklić.

Za tjedan dana hotelskog polupansiona u agenciji ćete platiti između 4.500 do 7.000 po osobi, no ima i jeftinijih i bližih varijanti. U to sve treba još uračunati prijevoz, skijašku kartu te hranu i džeparac ako skijaši ne odsjedaju u hotelu. Ono što bi također valjalo napraviti jest uplatiti putno osiguranje koje se na internetu može naći čak i za 60 kuna pa skijanje može proći bezbrižnije.

