HRVATICE ISPRIČALE SVOJE MUČNE PRIČE: ‘Osmi razred, odbojkaška tekma. Trener me lupa po dupetu: ‘Samo da vidim je li čvrsta…’ a s kojima se nose od najranije dobi

Žene na društvenim mrežama uz hashtag #ženeujavnomprostoru objavljuju svoje priče seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja koje su prošle

Marinella Matejčić pozvala je sve žene koje hrabro dijele brojna iskustva svakodnevnog seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja pa čak i pokušaja silovanja da koriste hashtah #ženeujavnomprostoru i pokrenula lavinu.

Bilo bi super ako bi tijekom pisanja o iskustvu postojanja u javnom prostoru koristile #ženeujavnomprostoru kako bi se moglo pratiti što se sve događa. Društvo ne prihvaća činjenicu da je nekima od nas postojanje u prostoru doslovno pitanje života, smrti, traume. — 🌟 Mila Majestic 🌈 (@Mmatejci) July 23, 2020

Mučnih priča je toliko da je teško izdvojiti samo neke, ali s obzirom na to što sve žene prolaze, i dalje je to samo djelić onoga s čime se mnoge moraju nositi svaki dan i to od najmlađe dobi.

“Neke od ovih stvari nikome nisam ispričala: – 8. razred, odbojkaška tekma između dvije škole, u hodniku ispred sale lupi me po dupetu trener druge ekipe, “Samo da vidim je li čvrsta”, uz manijakalan kez”, napisala je tviterašica.

#zeneujavnomprostoru

Neke od ovih stvari nikome nisam ispričala:

‘Znate što je najgore? Nisam bila ni svjesna da mi je to treao biti alarm’

#ženeujavnomprostoru

“Imam 21, na prvom sam razgovoru za posao. Čovjek je PRIJATELJ mog oca. Razgovor protiče opušteno, friendly, on je duhovit i britak. Do zadnjeg pitanja. Koje je glasilo “Imaš dečka? Ah imaš, nego je l’ j**** šta sa strane?” Znate što je najgore? Da nisam bila ni svjesna koliko je to krivo i da mi je to trebao biti alarm da bježim. Nikad me nije taknuo. Ali sam kroz godine od njega i raznih kolega doživjela tolilo neugodnih komentara i uleta da je to prestrašno. To što sam ih znala o******* u sekundi i prijetiti im ženama… Ne umanjuje užas da se takvo ponašanje još uvijek tretira kao NORMALNO. Kao i kad su me drugi dan na poslu dvojica kolega (mogli su mi bit očevi) zaključali u sobu, dok me “bolje je upoznaju”. Hahaha jako smiješno zbilja. Osim vulgarnih pitanja nisu me ni takli. Ali bilo ih je takvih previse na hrpi, svi su već bili “starosjedioci” u firmi, nisam se imala kome obratiti. Moje rješenje je bilo obrana vulgarnim humorom i sarkastičnim uvredama. I upalilo je, uglavnom su me ostavljali na miru. Ali nijedna žena kroz te stvari ne bi smjela prolaziti, napisala je tviterašica.

‘Podiže mi haljinu i govori ‘pazi što nosiš, netko bi te mogao silovati’

“Neki dan nepoznat muškarac me nasred ulice grabi za ruku i podiže mi haljinu. Kaže mi da više pazim što nosim jer bi me ovako lako mogao silovati. Kaže da neće jer on nije takav, ali drugi jesu. Kako bolje zaštititi žene od seksualnog uznemiravanja nego seksualnim uznemiravanjem? ” ogorčena je korisnica.

‘I danas mi se želudac okretne, a ima iskustava daleko gorih od mojeg’

“Ovo gotovo nitko ne zna. nisam sigurna jesam li još bila punoljetna ili ne, ali sam po preporuci došla skupiti nešto radnog iskustva. on je bio šef i sigurno 45+ tada. prvi dan, htio je da mu sjednem u krilo dok mi pokazuje detalje posla ne znam zašto sam pristala. Osjećala sam se odvratno pa sam vrlo brzo ustala i više nikad nisam otišla tamo. nikome tada nisam rekla za to, ni roditeljima. i danas mi se želudac okrene.

Nekih 10 godina kasnije, usred posla, ja sjedim, moj nadređeni stoji iza mene i gurne mi ruku u majicu sa stražnje strane, na leđa. u šoku sam. ali ne kažem ništa! samo se krenem migoljiti i on prestane. možda zvuči benigno, ali nije, ne želiš da te itko dira bez dozvole! O šlatanjima u osnovoj školi ne moram pričati, to je bilo toliko normalizirano, ono, dio odrastanja! Kao i dovikivanje i komentari na ulici. a i dan danas sam oprezna ako naiđem na mušku osobu na cesti po mraku jer sam previše puta osjećala nelagodu, kao da me netko prati”

‘Poslije mi se pravdao da je bio pijan’

Teambuilding večera firme u hotelu u Opatiji. Ekipa pije i ne sviđa mi se smjer u kojem večera ide,odlučujem piti mineralnu. Moj nadređeni mi uzima čašu iz ruke, pomiriši i kaže ‘varaš! nije vino!’ donosi, drugu čašu s vinom,inzistira da pijem. Otpijem guc, i kažem da moram u wc. Lik me čeka da izađem.Pijan. Dolazi kolega s kojim radim, molim ga da mi pomogne da pobjegnem, on me doslovno sakrije iza sebe (bio je velik) i ja pobjegnem liftom u sobu. Čula sam ga poslije po hodniku hotela da me zove, srećom nije znao broj moje sobe.Ujutro se ispričavao.”, opisuje.

‘Koga si sve *ebala da imaš te klijente’

Sastanak s direktorom druge marketinške agencije. Stariji, 50+. Usred sastanka me upitao “Koga si sve jebala da imaš te klijente?” Jer je normalno da je uspješna žena do uspjeha došla putem pičke. Otad privatno uvijek kažem o kojem direktoru se radi.