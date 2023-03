Krenula su pojeftinjenja. Cijena velikog broja proizvoda, čak tristotinjak njih, snižena je u odnosu na kraj prošle godine!

Pokazala je to Bijela lista trgovaca, odnosno njih tek tri, koji Vladi redovno šalju kretanje cijena. Što pada, a što plaćamo sve skuplje istražila je RTL-ova novinarka Dajana Šošić, piše Danas.hr.

"Je li što jeftinije? Zapravo sam primijetila da je puno toga na akcije ostalo nisam primijetila", kaže Lidija iz Osijeka.

"Pratite li vladinu aplikaciju? Ne Ne!", poručuje Nikola iz Zagreba.

A iz aplikacije o kretanju cijena vidljivo je da je gotovo 300 proizvoda u tri trgovačka lanca pojeftinilo.

"Onda su pojeftinili neki koje ja ne koristim vjerojatno", kaže Ante iz Zagreba.

"Možeš mislit kako je pojeftinilo, svaki dan je sve skuplje", dodaje Jelena iz Osijeka.

Za 299 proizvoda u tri trgovačka lanca koja su pristala sudjelovati u aplikaciji - cijene su otišle dolje - za uglavnom 10 do 30 posto -cijena njih 33 je porasla, a za 747 ostala ista. Od onih sniženih samo ih je 19 akcijskih, ostale su redovne cijene. Podaci se ažuriraju svakih 15-ak dana.

"Nije to neko pojeftinjenje oko 5-10 posto.. Nisu to neki proizvodi koje kupci baš tako često kupuju. I dalje su cijene izuzetno visoke s obzirom na to da je izuzetno niska kupovna moć građana", kazala je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Već se dulje vrijeme iz ministarstva mogu čuti najave da će biti dostupne i cijene onih trgovačkih lanaca koji se nisu odazvali pozivu jer će ih ministarstvo samo popisivati i staviti u aplikaciju.