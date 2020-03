HRVATICA S PRVE CRTE BORBE S KORONOM: ‘Bila sam jedina na cesti, presrela su me četiri kombija s naoružanim karabinjerima i vojnicima…’

Razgovarali smo s Mirtom Diminić, hrvatskom slikaricom koja živi u središtu talijanske regije Veneto, žarištu koronavirusa u Italiji

“Sada smo već četvrti tjedan u karanteni. I naravno da je sve teže. Iz dana u dan ista rutina. Isti prostor. A jedini prozori u svijet su televizija ili internet. A sve vijesti su ‘u crveno’, i ista tema – koronavirus, upute, upozorenja…”, opisuje nam u kratkom razgovoru za Net.hr Mirta Diminić, slikarica rođena u Labinu koja je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a proteklih 24 godine živi u Italiji, u Venetu, ranije u Mestreu, a sada u gradiću Roncadeu. To je sada “prva crta borbe s koronavirusom”. A donedavno je to bilo idilično mjestašce u kojem kuće i zgrade nisu nagurane, ima mnogo zelenila, blizu je Treviso, ali i Venecija. Mirta tu živi s kćeri Martinom, maturanticom u srednjoj školi u Trevisu.

“Sve nam se činilo blizu. Imale smo mir, zelenilo, a veliki gradovi su bili nadomak. I dućani, i škole, i muzeji, i galerije… A i moj rodni Labin je bio blizu. Uopće ne razmišljate o tim relacijama dok normalno živite, a u uvjetima u kojima sada živimo osvijestite da ono što trebate – nemate dovoljno blizu”, govori Mirta.

Prvi dućan s hranom njima je udaljen oko kilometar. Općina pod koju pripadaju udaljena je osam kilometara. U petak, 13. ožujka, objavljeno da će lokalna banka u Roncadeu biti otvorena dva sata i Mirta je pokušala nešto obaviti u banci. Većina ljudi nosila je maske, a red su održavali naoružani karabinjeri. Već ulicu dalje nije bilo nikoga. Kao da su ljudi izbrisani iz cijelog grada. Sablasna pustoća, sve zatvoreno, beživotni kafići, trgovine… Na jednom balkonu tračak života, ilustracija koju su očito izradila djeca: veliko plavo srce i nespretno oslikana slova – “Andra tutto biene” (Sve će biti dobro). A onda opet tabla s osmrtnicama, i jedan jedini čovjek, sa zaštitnom maskom i rukavicama – čita objave.

Zabrane i naoružana policija i vojska na ulicama

Posvuda su znakovi zabrane: zabrana mise, zabrana šetanja. Ako se krši zabrana, odmah slijede kazne. Predsjednik regije Veneto, Luca Zaia, inače pripadnik desno orijentirane Lege Nord, uveo je rigorozne mjere, ali naša sugovornica smatra da su bile neizbježne. “U Venetu je na vrijeme organizirano masovno testiranje i pokazatelji su bili takvi da se moralo reagirati. Labavija karantena se nije poštivala, ljudi su odlazili u kafiće. Tek nakon pravih zabrana shvatili su koliko je situacija ozbiljna i kako se virus lako širi”, govori Mirta Diminić. I gradonačelnik Trevisa, Mario Conte, smatra Mirta – postupao je kao odgovorni političar i na vrijeme maksimalizirao mjere karantene. Kada su zatvorene škole i sva mjesta javnog okupljanja, zaustavljen je i javni prijevoz, dezinficirana su sva vozila – i sada uopće nisu u prometu.

Prije četiri tjedna karantena nije bila tako stroga i moglo se lakše u nabavu potrebnih namirnica, ali sada je i to postalo pravi pothvat. Nije dopušteno izaći ni ispred kuće – isključivo je dopušten odlazak po namirnice ili u ljekarnu ili kada se, nakon objava, kratko otvaraju banke. Kada je Mirta prije dva dana krenula u ranim jutarnjim satima u nabavu automobilom, ubrzo su je presrela četiri kombija s naoružanim karabinjerima i vojnicima. “Morala sam detaljno objasniti kamo idem, da nemam bliže trgovine do koje bih mogla doći pješice, i tek tada sam puštena dalje. Uz upozorenje da se sljedeći put sama moram javiti prvoj ophodnji i dobiti dozvolu za dalje. U tom trenutku moj automobil je bio jedini na cesti. Pustoš na sve strane”, opisuje Mirta.

U ranijim jutarnjim satima u trgovini mješovitom robom još je bilo namirnica, ali već poslije 11 sati može vam se dogoditi da ponestane nekih artikala. Ali za sada u njihovu kraju nema nestašica pojedine robe. Opskrba funkcionira.

No, sve je stalo. Mirta kaže da je sve teže živjeti u tim uvjetima. Stali su svi poslovi. Otkazane su izložbe na koje je pozvana. Radila je na projektima iz područja kulture za lokalnu gospodarsku komoru, dogovarala posao s jednom galerijom u Trevisu, ali sve je to stalo. “Tjeskoba je neizbježna, i ja kao i mnogi drugi pitamo se kako ćemo preživjeti, što kada potrošimo financijske rezerve, ako ovo stanje potraje još dugo. Svima nam je sada već jasno da će biti teško vratiti se u uobičajen život, no, naravno, fokusirani smo na to da se ključni problem treba riješiti što prije. A to je – zaustavljanje koronavirusa”, kaže Mirta.

‘Nastojimo pratiti isključivo službene izvore’

Kći Martina, maturantica, nije imala organiziranu online nastavu od prvog dana karantene. Ni njezina škola, ali ni mnoge druge škole na sjeveru Italije nisu računale na dugotrajnost karantene i nisu pripremile nastavu na vrijeme. Škole su, za sada, službeno zatvorene do 3. travnja, a nastava je počela preko platforme na internetu prije tjedan dana. Martina se trudi maksimalno slijediti nastavu i učiti – nada da će sve biti ok i da će moći normalno maturirati ove godine.

“Psihički je pritisak izniman. Svi smo mi povremeno bili zbog bolesti ili nekih nevolja prisiljeni boraviti dugo u zatvorenom prostoru. Ali ovo stanje je posebno neugodno – jer se neprestano vrte vijesti kako je ‘vani’ stanje iznimno teško, da je sve više oboljelih, da su medicinari na rubu snaga. No, najvažnije je sačuvati mir i disciplinu. Razgovaram s kćeri o svemu što se događa, pokušavamo održati i životnu vedrinu. Eto, proslavile smo i njezin rođendan u uvjetima ove stroge karantene… “, opisuje Mirta Diminić nove životne uvjete u kojima su se našle ona i njezina kći.

Mirta ima prijateljicu, medicinsku sestru iz Trevisa koja radi u posebnom timu za koronavirus i prati njezine objave o tome koliko je iscrpljujući posao koji rade. Premalo je medicinskih sestara za ove okolnosti, rade u tri smjene. A nju doma čeka dvoje male djece. “Naravno, kada vidimo kako je njima koji rade u bolnicama, jasno nam je da moramo samo strpljivo šutjeti, poštivati upute i čekati da ovo zlo prođe. Za sve nas u karanteni ovo su trenuci u kojima se moramo suočiti s time koliko smo mali i krhki i kako lako možemo stradati”, govori Mirta.

Ona sama nastoji pratiti isključivo službene izvore, “državnu” televiziju, i web stranicu regije Veneto i grada Trevisa, službene objave i upute, a na pitanje ima li u Italiji portala koji objavljuju neprovjerene ili vijesti koje bi mogle podići paniku – odgovara da ih ima, ali da ona radi svog mira i mira svoje kćeri – nastoji izbjegavati takve objave. “Sačuvajte mir. Nemojte paničariti. Slušajte službene upute”, poručuje Mirta i svim građanima Hrvatske iz “totalne” karantene u žarištu epidemije u Italiji.