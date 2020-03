HRVATICA KOJA TRAŽI RJEŠENJE ZA KORONAVIRUS TVRDI: ‘Situacija je jako ozbiljna, ovo neće završiti za mjesec-dva…’

Na proučavanju koronavirusa, od izbijanja epidemije, radi i ugledna hrvatska znanstvenica, dr. Petra Klepac docentica na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu.

Kao jedna od stručnjakinja za ovo polje, dr. Petra Klepac je prošlog tjedna napisala kolumnu za tamošnji Guardian. “Kad se pojavio koronavirus u Wuhanu, pitanje je bilo koliko brzo se bolest širi. Tamo je bila poveznica s tržnicom Huanan, i mislilo se da se radi o zoonozi. No vrlo brzo se pokazalo da se bolest uspješno širi među ljudima, pa je trebalo odrediti parametre širenja. Sada se bavimo procjenom kapaciteta javnog zdravstva, primjerice, kolika će biti potreba za krevetima na intenzivnoj njezi”, rekla je u razgovoru za Jutarnji list.

Kina nam je svima dala šansu

Pojasnila je i zašto ovaj novi koronavirus teško detektirati. “Jedna od naših prvih analiza pokazala je da pregledi u zračnim lukama, gdje se putnicima mjerila temperatura, nisu učinkovita metoda za detekciju Covida-19. Ako osobe ne pokazuju simptome, nemoguće je pronaći zaražene, osim ako se ne primjene laboratorijski testovi. To znači da se bolest puno lakše može ukorijeniti u novim lokacijama. U situaciji smo koja je puno, puno ozbiljnija od sezonske gripe. Treba imati na umu da se SARS-CoV-2 dvostruko brže širi od virusa gripe, a smrtnost je barem deset puta veća nego kod gripe. I ta smrtnost je koncentrirana kod ljudi iznad 65 ili 70 godina, pogotovo kod onih koji već imaju zdravstvene probleme”, potvrdila je tako dr. Klepac ono o čemu se već tjednima priča – nepostojanje simptoma je velik izazov u borbi protiv Covida.

Kina je, kaže, svijetu pomogla samom činjenicom da je usporila bolest i tako nam svima dala vremena da se pripreme. Nažalost, kao što sada tome svjedočimo, neke zemlje nisu iskoristile tu priliku pa tako sada u Italiji imamo značajno veći broj mrtvih nego u Kini odakle je bolest krenula i gdje živi višestruko više ljudi.

Situaciju u Hrvatskoj posebno prati i vjeruje da mi, još uvijek, imamo šansu. “Hrvatska je reagirala vrlo rano i brzo pa mislim da je time usporila širenje zaraze. Mjere koje je primijenila definitivno usporavaju širenje zaraze. Ako se sada u Hrvatskoj poveća kapacitet testiranja i vidimo koji su to lanci širenja bolesti, može se znatno usporiti širenje bolesti. Hrvatska je mala zemlja pa u nekim situacijama može puno bolje reagirati nego velike zemlje. Mi imamo šansu: dovoljno smo rano reagirali i nismo čekali da se pojave stotine slučajeva. Sad je bitno naći neku održivu strategiju, jer novi koronavirus će biti dosta dugo u populaciji”, rekla je dr. Klepac za Jutarnji.

Može li toplije vrijeme pomoći?

A stoji li priča da će nam zatopljenje vremena biti saveznik u borbi protiv Covida?

“To se još ne zna. Postoje neki podaci iz Kine koji ukazuju da se bolest sporije širi u toplijim krajevima te goleme zemlje. No podaci iz Singapura pokazuju kako se virus uspješno širi u toplim i vlažnim krajevima. No mi još ne znamo te meteorološke korelacije i održivost virusa u različitim klimatskim uvjetima. Ipak, postoje indikacije da će se brzina širenja virusa smanjiti. No nije jako vjerojatno da će nestati jer ima toliko puno ljudi koji su osjetljivi na SARS-CoV-2. Stoga će on i dalje moći cirkulirati, ali smanjenom brzinom”, dodala je.

Ne poriče da su potrebne mjere drastične i da imaju goleme posljedice po gospodarstva, no one su nužne. “Drastičnim mjerama pokušavamo dobiti dovoljno vremena dok se nađu terapije. To će prvo će biti antivirusne terapije, a cjepivo u budućnosti, za 12 do 18 mjeseci. U međuvremenu, određene antivirusne terapije čine se vrlo obećavajućima, i to bi moglo smanjiti širenje bolesti. Antivirusni lijekovi rade uglavnom na principu da se smanji vrijeme tijekom kojeg ste zarazni. Ako ste kraće vrijeme zarazni, onda se smanjuje i vjerojatnost da nekoga drugog zarazite, što dodatno može usporiti širenje bolesti”, pojašnjava dr. Klepac za Jutarnji list.

Dvije riječi – društvena distanca

A ako nekome još uvijek nije jasno zašto se u ovim trenucima treba društveno distancirati, dr. Klepac naglašava kako je to jedna od najvažnijih mjera borbe protiv Covida.

“Možemo zadržati društvene kontakte, bilo telefonski i virtualno, bilo da izađemo u šetnju, ali na sigurnoj distanci od druge osobe. U ovoj situaciji bitno je ostati mentalno zdrav i jak. Mi smo društvena bića i pogotovo nam to treba u ovim teškim situacijama. Jer, ovo neće biti gotovo za mjesec ili dva, nego će pandemija trajati dobar dio ove godine. Bitno je da pazimo jedni na druge, pogotovo na starije i one koji već imaju zdravstvene probleme, kako se oni ne bi izlagali riziku da se zaraze”, zaključuje.