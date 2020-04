HRVATICA KOJA STUDIRA U ITALIJI OTKRIVA: ‘Sve se polako počelo gasiti, a u trgovinu puštaju po pet ljudi, navečer su ulice puste…’

‘Od prekjučer s odlukom o karanteni na teritoriju cijele države ljudi su se počeli ponašati baš onako kako ste vidjeli na vijestima i moram priznati da me prvi put bilo strah’

Dubrovčanka Antinea Pendo (23) studira šest mjeseci na diplomskom studiju za Međunarodne odnose u Firenci te za Dubrovački dnevnik otkriva da do daljnjeg mora ostati u svom talijanskom domu i da ju je po prvi put strah. Poznato je da je europsko žarište koronavirusa Italija pa se mnogi pitaju kako tamo sada izgleda život s obzirom da se iz medija vidi da je situacija kaotična.

Antinea kaže da ulaskom u Italiju na rimskom aerodromu stoji uređaj koji putnicima mjeri tjelesnu temperaturu, što smatra da pokazuje da Talijani poduzimaju neke početne mjere za sprječavanje nastale situacije. Taman po njezinom dolasku u Italiju, svi privatni fakultetu u Firenci nisu održavali nastavu, dok je firentinsko Sveučilište održavalo normalnu nastavu koja je počela 24. veljače kako je i predviđeno. Djevojka navodi da su dobili upute da idu na predavanja s oprezom i da održavaju higijenu na maksimalnoj razini. Na predavanja je odlučila ići, no nakon tri ili četiri dana otkriveno je da se prvi student pozitivan na bolest nalazi na arhitektonskom fakultetu, dakle u samom centru Firence.

“Ta osoba je obavijestila ostatak studenata u Firenci preko društvenih mreža s kim je sve bio u doticaju i kada. Bez obzira na to sljedećih pet-šest dana smo imali nastavu gdje su nas obavijestili da od 4. do 15. ožujka neće više biti predavanja. Što je prema meni bila zakašnjela reakcija iako Firenca nije na početku bila jako pogođena. Svakodnevno smo dobivali obavijesti od fakulteta, koji je bez obzira na ovo što sam spomenula odlično organiziran s online predavanjima, tako da ništa ne gubimo od nastave, profesori su nam na stalnom raspolaganju i imamo sve iste obaveze kao i prije samo iz stana ili kuće”, opisuje 23-godišnjakinja za Dubrovački dnevnik.

‘Po pet ljudi puštaju u dućan’

Kada je riječ o svakodnevici, studentica navodi da je u jednom trenu “prestala čitati vijesti i portale, ali je neprestano dobivala upite što se događa”. Kaže da ona u Firenci do prije dva dana nije osjetila sve ono o čemu se pisalo. Oprez je i prije karantene vladao, no ne u tolikoj mjeri kao nakon proglašenja, govori Antinea. Smatra da su ljudi na sjeveru Italije itekako više osviješteni o tome što se događa. Studentica je ispričala je li i u Italiji zavladala histerija pa da je velik broj građana pohrlio pustošiti dućane, baš kao u Hrvatskoj i drugdje.

“Što se tiče same Firence, otkad sam tu nestašica je maski i alkohola/gela za ruke, tako da mi je mama morala to postati iz Dubrovnika. Također malo po malo sve se počelo gasiti, prvo sva javna okupljanja, zatim fakulteti, teretane, kina, muzeji i onda je Italija proglašena crvenom zonom. Nije se sve odjednom dogodilo nego postepeno. Tako da su se ljudi privikavali na situaciju dan po dan. Ali od prekjučer s odlukom o karanteni na teritoriju cijele države ljudi su se počeli ponašati baš onako kako ste vidjeli na vijestima i moram priznati da me prvi put bilo strah. Probudile su me obavijesti slika ljudi koji stoje u redovima da stignu u trgovinu, te sam u osam sati bila u trgovini kad otvaraju, na početku deseta u redu, a već popodne sam čekala dvadesetak minuta samo da uđem u trgovinu. Puštaju vas pet po pet, tako i u ljekarnu. Ostatak dana više nisam izlazila, navečer nije bilo apsolutno nikoga putem i točno se osjetila ta pustoš, a od Duoma sam udaljena 5 minuta pješke. Iako moja ulica nije nešto živa inače, čim se iz nje izađe trebalo bi biti više manje energično, ali zaista nikog osim policije ili vojske. Trenutno nema nestašice hrane, vode i higijenskih potrepština”, ističe studentica.

U Firenzi mora ostati do daljnjega

Djevojka je za Dubrovački dnevnik ispričala nešto i o mjerama koje su u gradu na snazi. One su takve da se mlađe osobe ne bi trebale približavati starijima te da razmak između njih treba biti od metar do metar i pol udaljenosti. K tome, medicinske maske za lice je poželjno imati, no to se baš ne poštuje jer ih se nema gdje kupiti. Ukratko, prepričava djevojka, treba izbjegavati bilo koga, ali se ne bi trebalo ni izlazizi van bez neke prijeke potrebe. Ljudi mogu napustiti kuću da bi išli na posao ili iz zdravstvenih razloga. Kako bi se takve potrebe dokazale, građani trebaju ispuniti samo-deklaraciju koja se daje policiji u slučaju zaustavljanja. Osim toga, provjarava se i istinitost te deklaracije. Sve one koji ne poštuju odredbe čeka kazna od 210 eura ili tri mjeseca zatvora.

“Iako nije preporučljivo, neće vam ništa reći ako izađete u park s djetetom ili trčite sve dok poštujete udaljenost s drugim ljudima i imate na sebi masku, rukavice, ali mogu vas zaustaviti za dokumente i izjavu, Sutuacija je ozbiljna i ove mjere su na snazi do 3. travnja znači još više od tri tjedna i ne sumnjam da će se mijenjati svako malo. Svi letovi su od jučer otkazani a da sam stigla u Hrvatsku dočekala bi me kućna izolacija i osoba koja bi bila u kontaktu sa mnom od trenutka mog dolaska bi morala također sa mnom u izolaciju. Iskreno radije ću biti ovdje nego da ikoga od svoje obitelji, prijatelja, okoline dovedem u opasnost, jer ja sama ne moram imati simptome da bi ih neka druga osoba koja je u kontaktu sa mnom dobila”, otkriva mlada Dubrovčanka.

‘Italija prije dva mjeseca nije bila svjesna situacije’

COVID-19 je jedna od situacija koja se analizira na studentičinom smjeru na fakultetu, kao i upućenost u situaciju, mjere zaštite, poduzimanja WHO-a, pripremljenost svake zemlje itd. Djevojka zaključuje da je Italija još prije dva mjeseca trebala biti svjesna situacije kada su počele objave da je najugroženije stanovništvo starije životne dobi. Objašnjava da Italija ima iznadprosječno staru populaciju, ili jednostavnije “najstarija populacija na najstarijem kontinentu”.

“To je zahtijevalo novu perspektivu na upravljanje zdravstvom i dobrobiti stanovništva. Također je trebala imati pod nadzorom kapacitete bolnica, broj medicinskog osoblja koje će u slučaju pogoršavanja situacije biti pripravno i dobro opskrbljeno. Virus se širio nezapaženom brzinom, te u vrijeme kada su shvatili što se događa, već je bilo kasno. Ono što želim reći jest da zemlje u blizini Italije moraju izvući pouku iz ovoga, Hrvatska pogotovo. S obzirom na to da dijelimo slične karakteristike kao i Italija po pitanju stanovništva, mi imamo još veći problem zdravstvene skrbi i kapaciteta te medicinske spremnosti. Tako da ovo držanje pod nadzorom na koje se Vlada od samog početka odlučila je hvale vrijedno i nadam se da će se nastaviti i da nitko neće doći u situaciju da trebati čekati u redu za trgovinu ili ne biti u mogućnosti ići na fakultet, posao, na kraju izaći iz vlastitog doma.. Pratim situaciju, bez obzira na to što trenutno nema veliki broj slučajeva, situacija se ne smije uzimati olako. Želim poručiti da se ljudi trebaju paziti, pogotovo paziti na starije oko sebe, ne smijemo biti samoživi, onako kako brinemo o sebi i vlastitoj higijeni tako će se odraziti na sve oko nas”, kazala je studentica Antinea Pendo.

