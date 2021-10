Nakon 20 godina zajedničkog rada i prijateljstva njemačka šefica je 49-godišnjoj Hrvatici jednostavno rekla kako će joj dati otkaz ako se ne cijepi cjepivom protiv koronavirusa, jevlja Fenix magazin. Svoju razočaranost takvim stavom i prijetnjom svoje njemačke šefice i dugogodišnje prijateljice, 49-godišnja Hrvatica je poslala na mail redakcije portala Fenix-magazin.de. Prenosimo ga u cijelosti:

"Već punih 20 godina radim kao čistačica kod moje sada 70-godišnje prijateljice koja je Njemica. Iako je velika razlika među nama u godinama, imale smo jako prisan prijateljski odnos. To što mi je prije nekoliko dana rekla me je šokiralo, ali prije svega rastužilo.

Cijelo ovo vrijeme pandemije smo dosta razgovarali o koroni, znala sam koliko se ona boji korone, kao i njezin dvije godine stariji suprug. Oboje su primili dvije doze cjepiva a prijavili su se za treću dozu. Ja sam preboljela koronu i u mjesecu studenom mi ističe tzv. zaštita.

Nisam izričito rekla kako se neću cijepiti, samo sam rekla da me je strah

Za moju šeficu je bilo normalno da ću se ja odmah cijepiti. No, rekla sam joj kako se malo bojim zbog svih priča koje sam čula, a koje su povezane s cjepivom. Bila sam ovo ljeto na godišnjem u Slavoniji i čula sam nekoliko priča o ljudima koji nisu baš najbolje podnijeli cjepivo, a neke od njih i osobno poznajem. Neki imaju problema i dva-tri mjeseca od primanja cjepiva. Moja šefica mi je rekla kako nije dokazano da je cjepivo tome uzrok te kako bih svakako trebala razmisliti o primitku. Pitala me je li te priče o cjepivu koje sam čula samo iz Hrvatske, a kad sam rekla da osobno poznajem i čovjeka iz Frankfurta, i to još Nijemca koji već nekoliko mjeseci ne radi, nije mi ništa na to odgovorila.

Cijepit ću se, ali sam duboko tužna zbog onog što je korona napravila ljudima

Napominjem kako nisam izričito rekla kako se neću cijepiti, samo sam rekla da me je strah. No, ona je rekla neka dobro razmislim o tome jer njezin suprug ne želi da radim ako se ne cijepim. Njegovo mišljenje dijeli i ona. Pišem vam ovo ne da nekoga odvratim od cjepiva, jer cijepit ću se, dosta mi je više tih zabrana i razmišljanja smijem li negdje ako nisam cijepljena. Pišem jer sam razočarana i duboko tužna zbog onog što je korona napravila ljudima. Ne mislim na bolest ili smrt od korone, mislim na to koliko nas je podijelila. Mi se sad dijelimo na cijepljene i necijepljene.

Mi koji nismo cijepljeni i usudimo se priznati da nas je strah od cjepiva, gleda nas se kao da smo neprijatelji čovječanstva. Kako je moguće da žena kod koje sam radila 20 godina, koja mi je bila prijateljica i tješila me kad sam imala problema, razgovarala sa mnom o svemu, pružila mi pomoć kad mi je trebala, pa čak i posudila velik novac ne pitajući kad ću joj i kako vratiti, žena koja je u mene imala puno povjerenje, a i ja u nju, koja mi nije bila samo šefica već gotovo kao majka, sad hladno kaže da će mi dati otkaz ako se ne cijepim? Može li mi netko na to odgovoriti, jer ja sama sebi na to odgovoriti ne mogu".