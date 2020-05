HRVATICA IZ AMERIKE: ‘Po ulicama New Yorka šetaju jeleni i srne. Vlada je potpuno nespremna, Trump je sve ostavio na cjedilu’

‘Predsjednik je nezainteresiran za spašavanje života bolesnih kao i za posljedice širenja pandemije’

Sjedinjene Američke Državne jedno su od žarišta koronavirusa s najvećim brojem preminulih. Tamo je više od milijun i 380.000 zaraženih, dok je gotovo 82.000 preminulih osoba. Kako je živjeti u SAD-u u vrijeme pandemije koronavirusa ispričala je za RTL Hrvatica Branka Kršul s adresom u San Franciscu.

Zbog karantene je sve u Kaliforniji pusto i svima koji su u mogućnosti savjetuje se rad od kuće, prepričala je Branka i dodaje da mjere koje su na snazi nisu pogodne za ekonomiju. No, ima tu i nečega dobroga kaže ona pa komentira da je zrak čišći nego prije zbog smanjenog prometa i manje količine ugljikova dioksida u atmosferi. Branka ističe kako su se jednom prilikom ulicama New Yorka šetali jeleni i srne. “Nije sve u novcu, priroda je oživjela, život je zdraviji”, komentira Hrvatica.

UGASIO SE I GRAD KOJI NIKAD NE SPAVA: ‘Gledao sam tučnjavu zbog WC papira, kupuju se nenormalne količine oružja. Ovo je zona sumraka’

Predsjednik ih je ostavio na cjedilu

Branka je RTL-u ispričala kako je sadašnja američka vlada u Washingtonu bila potpuno nespremna za pandemiju, za razliku od Obame koji je za vrijeme svog mandata osnovao Administraciju u interesu Globalne inicijative za zdravstvenu sigurnost za sve buduće pandemije. Ebola je tada bila razlog osnivanja te organizacije koja je bila vrlo efikasna u ratu s ebolom. No, sadašnji predsjednik Donald Trump je tu organizaciju ukinuo.

“Godine 2015. Bill Gates je upozorio Trumpa o mogućoj pandemiji, no predsjednik je nezainteresiran za spašavanje života bolesnih kao i za posljedice širenja pandemije. Nakon brojnih laži i totalne nesposobnosti poduzimanja mjera i pomoći američkim saveznim državama, one su postupno počele shvaćati da su ostavljene na cjedilu i da si same moraju pomoći. Srećom, Kalifornija ima inteligentnog i progresivnog guvernera Gavina Newsoma koji je prvi poduzeo mjeru ostanka kod kuće radi sprječavanja širenja koronavirusa. U Kaliforniji je dopušteno kretanje od samog početka, dokle god se građani pridržavaju udaljenosti od dva metra socijalne distance. Svima se preporučuje fizička aktivnost, a odlazak u ljekarne i dućane obavlja se kao i prije”, govori Branka.

Hrvat iz New Yorka: ‘Gradom vladaju scene iz filma apokalipse’

Svaka država opuštanje mjera provodi za sebe

Što se tiče liječničkih pregleda, oni koji nisu hitni su zasad odgođeni, no u slučaju nužde do liječnika se može doći. Ipak, prve konzultacije se obavljaju telefonski. Ova Hrvatica iz Kalifornije govori da će svaka država za sebe odlučiti o opuštanju mjera, a prema guverneru Newsomu, odluku o popuštanju mjera donosit će liječnici i epidemiolozi.

“Naravno, škole, fakulteti, kafići, restorani, svi sportski događaji i kazališta su zatvoreni. Navodno, 30 američkih država je odlučilo otvoriti svoje poslovne objekte. Tako je, primjerice, Florida od samog početka zanemarivala pandemiju nazivajući je (kao i Trump) demokratskom izmišljotinom. Florida je prestala s mjerama i u samo 24 sata nakon otvaranja imala tisuću novih slučajeva korone. Sad je guverner Floride zabranio sve informacije o novim slučajevima i o broju umrlih. Tako će biti i svim državama koje su prerano otvorile svoje objekte”, rekla nam je Branka.

Govori da su guverneri koji pripadaju Demokratskoj stranci puno odgovorniji i oprezniji te da većina država koje ignoriraju koronu i hrle s otvaranjem škola i poslova imaju guvernere republikance. Budući da je Covid-19 cijeli svijet stavio na pauzu, Branka smatra da je to jedan veliki test za čovječanstvo te da se treba pitati kako dalje i koje su promjene potrebne.

“Hoćemo li proći test? Vidjet ćemo”, zaključila je Branka Kršul za RTL.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

HRVATSKI MODEL U NEW YORKU: ‘Padao sam u nesvijest, ali me nisu htjeli testirati. Nadam se da ćemo se izvući iz ovog pakla’