HRVATI VRIJEĐAJU EPIDEMIOLOGE I SKRIVAJU KONTAKTE: ‘Pitanje je sata kad će se početi popunjavati šatori’

Teška epidemiološka situacija u Varaždinskoj županiji: ‘Pitanje je sata kad će se početi popunjavati šatori’

Varaždinska županija i dalje je među najgorima u Europi po incidenciji koronavirusa na 100.000 stanovnika, a jučer je zabilježeno 285 novozaraženih koronavirusom te su četiri osobe preminule. “Samo je pitanje sata kad će se šatori pred bolnicom početi puniti”, upozorio je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska HRT-a šef varaždinskog Zavoda za javno zdravstvo Marin Bosilj.

“Statistika je takva kakva je bila i prije. Vjerujemo da će kroz 7 dana i sve mjere konačno početi brojke biti povoljnije. Pitanje sata je kad će se početi popunjavati šatori. Statistika pokazuje da 10 posto zaraženih zadnjih sedam dana traži hospitalizaciju i kisik”, rekao je Bosilj.

Vrijeđanje i skrivanje kontakata

Kaže da nije lako, da su brojke velike, gotovo do 300 oboljelih dnevno. “Ako svatko ima 4 kontakta, to se penje na nekoliko tisuća i stotina. Ljudi često ne žele surađivati, jave se pa poklope slušalicu, ili ne žele dati podatke pa čak do onih koji znaju vrijeđati i psovati djelatnika epidemiološke službe koji se žrtvuju i rade i pokušavaju poboljšati epidemiološku sliku.

Dobili smo 11 liječnika za rad po nadzorom i oni su nam od krucijalne važnosti. Virus je ušao i u naš zavod, zasad nemamo veliki broj oboljelih unutar jedne djelatnosti nego po jednog unutar više djelatnosti pa pokušavamo odraditi sve poslove. Zasad uspijevamo, ali ako će doći do novog povećanja oboljelih ili većeg broja oboljelih unutar ustanove, imat ćemo problema”, poručio je Bosilj.

Na kraju je apelira na sve da shvate da je virus ozbiljan. “Moramo svi shvatiti da virus nije bezopasan, i da nađe svoj put vez obzira na mjere, a ako se ne držimo mjera, praktički uzima maha unutar i stvara probleme i gospodarstvu i zdravstvenom sustavu”, zaključio je Bosilj.

