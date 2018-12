HRVATI VOLE PUTOVATI NA SKIJANJE I PROSLAVE NOVE GODINE: Porasla prodaja aranžmana, a evo i najpopularnijih destinacija

Prodaja paket-aranžmana u turističkim agencijama za kraj prosinca i siječanj veća do 15 posto nego prošle godine, pokazalo je istraživanje

Istraživanje o stanju prodaje blagdanskih putovanja i zimovanja, koje je nedavno provela Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) među svojim članicama, pokazalo je da je prodaja paket-aranžmana u turističkim agencijama za kraj prosinca i siječanj veća do 15 posto nego prošle godine, izvještava Slobodna Dalmacija.

Prema rezultatima istraživanja hrvatski građani su se većinom odlučili na putovanje za novogodišnje blagdane te na skijanje do kraja školskih praznika. Kod većine agencija je prodaja novogodišnjih aranžmana u Hrvatskoj i inozemstvu na razini prošle godine ili veća do 10 posto.

Novogodišnja putovanja

Za novogodišnja putovanja u Hrvatskoj najpopularnije su destinacije Dubrovnik, Opatija i Split, a postoji i sve veće zanimanje za Bašku Vodu, Fužine, Rijeku, Pulu, Poreč, Rovinj, Vodice i toplice.

Od stranih destinacija za doček Nove godine, među hrvatskim građanima su najpopularniji Beč, Budimpešta, London, Pariz, Prag i Rim, neki se odlučuju i nadaleka putovanja i krstarenja do Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike.

OD NOVE GODINE VEĆE PLAĆE I MIROVINE BEZ OBZIRA NA SEKTOR: Evo koliko povećanje vi možete očekivati

Skijanje za vrijeme školskih praznika

Većina kreće na skijanje za vrijeme zimskih školskih praznika, koji traju do 11. siječnja 2019. godine. Čak oko stotinu tisući hrvatskih građana otputovat će na skijanje od 5. do 12. siječnja 2019. Procjenjuje se da će tijekom cijele ove skijaške sezone do kraja ožujka oko 200 tisuća Hrvata otići na skijanje.

Najpopularnije su destinacije Gerlitzen, Nassfeld, Kronplatz, Livigno, Marilleva, Folgariji, Passo Tonale, Sillian, Cortina d’Ampezzo te slovenska skijališta Kranjska Gora, Krvavec, Pohorje. Zbog blizine i povoljnih cijena popularni su Kupres i Jahorina u Bosni i Hercegovini.

Adventska putovanja

Kada je riječ o adventskim putovanjima u Hrvatskoj, Zagreb je prvi izbor, tako da raste i broj dolazaka iz susjednih zemalja, ali i dalekih država poput Japana, Kine i Koreje. Zbog toga su hoteli i privatni smještaji u Zagrebu rasprodani nekoliko tjedana ranije.

Nakon Zagreba, jedna od najpopularnijih adventskih destinacija je Čazma s “Božićnom bajkom” na imanju obitelji Salaj, a tu su i Marija Bistrica, Opatija i Split.

Najpopularnija strana odredišta adventskih putovanja su Graz, Beč, Bratislava, Budimpešta, Prag i Salzburg.

Hotelskih smještaj i plaćanje karticom

Hrvatski putnici se najčešće odlučuju za hotelski smještaj, njih 79,2 posto, a 20,8 posto izabere privatni smještaj.

Dok većina njih, 75 posto, putovanje plaća karticom, 25 posto hrvatskih građana plaća gotovinom.