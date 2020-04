HRVATI VIŠE TOLIKO NE ‘BACAJU’ NOVAC: U anketi nam recite – na što trošite novac tijekom izolacije?

Đir zagrebačkim ulicama pokazuje da ljudi zaista nemaju gdje potrošiti – trgovine odjećom su zatvorene, a ne rade ni kafići gdje bi dnevno mnogima otišlo barem 15-ak kuna na kavu ili pivo

U posljednjih mjesec dana svoje smo potrošačke navike morali promijeniti. Htjeli to ili ne, jednostavno novac ne možemo trošiti u kafićima, kozmetičkim i frizerskim salonima, u kinu, kazalištima, restoranima i drugim mjestima. Sve je zatvoreno, a trgovine rade do 17 sati.

Očekivano, ovog Uskrsa bit će manja potrošnja, objavila je Hrvatska gospodarska komora. Kako izvještava RTL, novac se općenito troši manje nego ranije – ne odlazi se na izlete, ne ide se na piće s društvom niti se mogu platiti različite aktivnosti.

Ljubitelji kina i kazališta gotovo ništa ne troše na svoj gušt

Što se tiče ljubitelja kulture, oni kazališne predstave i razne izložbe mogu pogledati online. Tako se primjerice predstave zagrebačkog HNK mogu pronaći na YouTubeu te je na njihov sadržaj kliknulo 400.000 ljudi. Riječ je o besplatnom sadržaju što znači da fanovi kazališta nisu primjerice platiti 120 kuna za kartu za operu ili balet ili 80 kuna za dramu.

Oni koji vole otići u kino to uglavnom čine uz grickalice i piće koje kupe u kinu. I to naravno košta, cijena karte kreće se od 30 do 40 kuna. Ako primjerice ljubavni par ide gledati film oni bi ukupno na sve potrošili otprilike 150 kuna.

Nema trgovina odjećom, kafića, restorana…

Đir zagrebačkim ulicama pokazuje da ljudi zaista nemaju gdje potrošiti. Trgovine odjećom su zatvorene, a ne rade ni kafići gdje bi dnevno mnogima otišlo barem 15-ak kuna na kavu ili pivo. K tome, i slastičarnice su zatvorene baš kao i restorani.

“Ne možeš ni potrošiti kad nemaš nikakvih primanja. Ja sam u mirovini, a mala je mirovina. Gospođa još uvijek radi u kafiću, kafić je momentalno zatvoren. Pa prema tome, preživljavamo”, požalio RTL-u Željko iz Zagreba.

Financijski stručnjak: ‘Nije tu stvar u tome žele li ljudi potrošiti jer žele’

Zbog zabrane putovanja izvan mjesta stanovanja ne troši se na cestarine i benzin. Ironično, benzin nikada nije bio jeftiniji te košta ispod osam kuna. Oko 400 kuna košta vrtić, a oni koji imaju djecu sada ga ne moraju plaćati. Kao ni treninge, glazbene škole, škole stranih jezika itd. što košta otprilike 300 kuna mjesečno.

Frizerski saloni su zatvoreni pa se ne troši na nove frizure, pedikure, manikure, a rijetko što od toga košta ispod 100 kuna. Osim toga, manje “posjećujemo” i trgovine jer se mora čekati u redu. Financijski stručnjak objašnjava zašto se manje troši i kaže da se ne radi o tome da građani ne žele trošiti.

“Nije tu stvar u tome žele li ljudi potrošiti. Žele. Pitanje je samo objektivnih mogućnosti, ali većina hrvatskih obitelji ima ili će imati velikih problema ako im se priljevi mjesečni poremete na period od tri do šest mjeseci. Tu čak ne govorim o zaustavljanju, već samo o smanjenju priljeva. Za većinu hrvatskih obitelji je tisuću ili dvije, a da ne govorim tri, jako puno u obiteljskom budžetu”, govori financijski stručnjak Andrej Grubišić za RTL.

No, tu su i dobre vijesti kada se tiče poticaja cirkulacije novca – otvorile su se tržnice.

