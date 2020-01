HRVATI VIŠE NE IDE PREKO GRANICE RADI ULJA, MLIJEKA I ŠEĆERA: Ipak, zbog nekih se stvari i dalje isplati natankati auto i malo putovati

Premda se Hrvatima danas ne isplati odlaziti kupovati primjerice ulje u Hercegovinu, jer taj proizvod mogu naći po puno jeftinijoj cijeni u trgovačkim centrima, još uvijek ‘potežemo’ preko granice zbog goriva i cigareta

Ulje, šećer, mlijeko nekada su bile glavne namirnice po koje bi Dalmatinci odlazili preko “grane” u Hercegovinu, no danas je kuhinjske namirnice zamijenilo nešto drugo. Premda se Hrvatima danas ne isplati odlaziti kupovati primjerice ulje u Hercegovinu, jer taj proizvod mogu naći po puno jeftinijoj cijeni u trgovačkim centrima, još uvijek “potežemo” preko granice zbog goriva i cigareta.

Bez obzira na to što je gorivo u Hrvatskoj pojeftinilo, ono u Hercegovini je i dalje jeftinije, a na njihovim benzinskim postajama primaju sve valute – od kune pa do eura. Kako piše Novac.hr, ušteda od stotinjak kuna stanovnike pograničnih područja, dakle doline Neretve, Imotskog i Vrgorca, već godinama gura na “tankanje” u Hercegovini te kupovinu cigareta.

Razlika u cijeni goriva

Litra najtraženijeg eurosupera 95 u Hercegovini iznosi 2,20 KM, što je iznos od 8,47 kune. U Hrvatskoj pak litra eurosupera 95 košta 9,98 kuna što znači da je cijena ovog goriva s hercegovačke strane manja za 1,51 kunu po litri benzina. S druge strane, dizel u BiH košta 2,30 KM što je 8,85 kuna, dok je njegova cijena u Hrvatskoj 9,85 kuna. Dakle, litra benzina u Hercegovini jeftinija je za kunu nego u Lijepoj našoj. Ušteda je glavni razlog dolaska Dalmatinaca na hercegovačke benzinske pa se s punim “tankom” vraćaju kući.

Osim što na benzinskama po Hercegovini Hrvati toče gorivo, oni tamo piju i jeftiniju kavu koja košta 1 KM, odnosno četiri kune. Kod pušača kava nikako ne može proći bez cigarete kao i većina vremena pa pušači rado kupuju i cigarete u BiH. Cigarete su u BiH jeftinije za otprilike pet kuna po kutiji pa je ušteda od 50 kuna po šteki.

“Sve da i poskupe gorivo i cigarete u Hercegovini, nama će opet biti isplativije kupovati tu nego u Hrvatskoj!”, govore Dalmatinci koje su novinari portala Novac.hr zatekli na jednoj hercegovačkoj benzinskoj postaji. Osim toga, oni se ne boje da je gorivo lošije kvalitete u BiH kako se to zna pričati. I oni na to odmahuju rukom i govore da su to “samo priče” te dodaju da “možete ulijevati obično 95 ili 98, koje je kvalitetnije negoli u Hrvatskoj”.

Po cigarete i duhan u BiH

Jeftinije gorivo i cigarete dovoljni su razlozi da stanovnici blizu granice barem dva puta mjesečno “prekorače” tu granicu pa kod susjeda odu po gorivo, cigarete ili rezani duhan. Inače, rezani duhan se ne može legalno unijeti iz BiH u RH.

“Znam da su cigarete štetne, ali ne mogu prestati pušiti, to mi je jedino zadovoljstvo koje imam. Nemam novaca za kutiju “hrvatskih“ cigareta. Prije sam kupovala preko granice cigarete, a sada isključivo kupujem duhan pa pravim sama”, ispričala je za Novac.hr jedna umirovljenica koja jedva preživljava s 1.800 kuna penzije. No, za kilogram rezanog duhana umirovljenica izdvaja 20 KM te joj je to dosta za mjesec dana.

Različite pogodonosti ‘prekograničnog’ šopingiranja

Ljudi koji godinama odlaze u kupovinu u BiH kažu da kune prolaze u trgovačkim centrima neposredno s hercegovačke strane granice, no tečaj nije baš povoljan. Obračunava se 1:4, dakle za jednu marku četiri kune stoga je isplativije plaćati karticom.

No, to vrijedi baš za granični pojas jer kada se krene dublje u Hercegovinu kunama se više ne može plaćati. Tamo se isključivo mora kupovati preko kartice ili pak plaćati u konvertibilnim markama. Ipak, i tada je šoping isplativ jer se po službenom tečaju konvertibilna marka obračunama za 3,85 kuna. U slučaju kreditne kartice, račun na naplatu dolazi 20-og u idućem mjesecu. Vraćanje PDV-a na granici je još jedna dodatna pogodnost šopingiranja u BiH, no pod uvjetom da se roba mora iznijeti s teritorija BiH. Dakle, na potrošenih 100 KM povrat je 17 KM, odnosno 65 kuna.

“​Ma nije vam to nikakav problem. Potreban je jedan formular koji vam ispuni prodavač kod kojega ste kupili robu. Evo ja sam kupio tenisice koje su koštale 200 KM-ova i na njih ću dobiti povrat poreza od 24 marke. To vam je skoro 100 kuna”, opisao je jedan kupac prednosti kupovine u BiH.

K tome, dodaju hrvatski kupci za Novac.hr, kupili su dva kilograma telećih šnicli. Poznato je da se meso ne smije nositi preko granice pa svatko tko ga nosi riskira kaznenu prijavu i 2.000 kuna novčane kazne. “Tko ne riskira, ne profitira”, objašnjavaju oni kroz šalu i kažu da je meso u BiH i kvalitetnije i jeftinije.

