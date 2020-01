HRVATI VIKENDIMA OPSJEDAJU GRAZ U POTRAZI ZA VELIKIM SNIŽENJIMA: Novinari su krenuli u potragu – isplati li se to još uvijek?

U Grazu se sada puno češće mogu vidjeti popusti i od 70 posto, no koliko je stvarna usporedba?

Seiersberg u Grazu golemi je trgovački centar s dvjestotinjak trgovina i prema njemu svakog četvrtka i subote putuju autobusi iz Hrvatske jer je malo više od dva sata vožnje od Zagreba. Sniženja ovdje obično kreću dan nakon Božića, no ove su godine malo uranili i ona konkretnija sniženja počela su već dva dana prije blagdana. Nema trgovine koja ne nudi popuste i to poprilično izdašne, s obzirom na to da su sniženja počela tek nedavno: 30 posto je minimum koji nudi baš svaka trgovina ovdje, a zlatna sredina kreće se oko 50 posto.

Reporteri RTL-ove Potrage vidjeli su na mnogo trgovina i oznaku od 70 posto, prema slobodnoj procjeni na svakoj četvrtoj. Trgovine zaista i imaju barem deset artikala koje prodaju za trećinu cijene.

‘Busevima masovno dolaze, iz svih krajeva’

Nije ni čudo da vikendima Hrvati opsjedaju Graz.

“Busevima masovno dolaze ovamo, zbog sniženja vjerojatno, jer ipak su ovdje 30, 50 i do 70 posto sniženja. Ima ih kroz cijelu godinu, ali kroz ovaj period, definitivno. Vidjeli smo registracije iz svih krajeva Hrvatske: Zagreb, Koprivnica, Čakovec, Varaždin jer to je njima blizu. Slovenija također”, rekla je Gordana Nemec, Međimurka koji živi u Grazu.

Gotovo sto kuna jeftinije

U želji da usporedi proizvoda sniženju s onima u Hrvatskoj, reporter je popisao nekolicinu proizvoda koje se nadao naći i u Hrvatskoj. I u Hrvatskim trgovačkim centrima vide se natpisi “sniženo 70 posto” ali puno rjeđe nego u Austriji. Reporter je pronašao je jedne ženske čizme u Grazu je cijena 59 eura i 95 centi odnosno 446 kuna. U hrvatskoj trgovini je cijena 349 kuna, dakle gotovo sto kuna su jeftinije u Hrvatskoj nego u Grazu.

“Svi smo mi ljudi i svi očekujemo sniženja. Uvijek imate onih kojima nikad nije dovoljno sniženo, ali ono što ja mogu reći jest da je većina naših kupaca zadovoljna sniženjima. Zaista zadovoljna. U našoj poslovnici, a za druge ne bih govorila”, rekla je voditeljica trgovine Anita Paleščak, ističući se stvari mijenjaju i mnogi trgovci se približavaju svjetskim trendovima sniženja. Reporter, koji je u Austriji tražio i konkretnu zimsku jaknu i platio ju 260 kuna više nego što bi ju platio kod nas.

Hrvatska se približava europskim trendovima

Da se stvari kreću na bolje pokazujju i podaci Hrvatske gospodarske komore.

“Tako smo 27. 12. krenuli s prvim krugom i tu doista sniženja idu do 20-30 posto iako moram reći da se već u prvom krugu može naći roba koja je snižena i do 50 posto. Onda oko 15. siječnja ide drugi krug koji definitivno ide prema 40-50 posto, a potkraj veljače, kad je istek sezonskog sniženja, vjerojatno će se naći dosta robe koja je snižena i 70 posto, a analize posljednje dvije ili tri godine pokazuju da je doista tako i bilo”, rekla je direktorica Sektora za trgovinu pri HGK Tomislava Ravlić.

Na što paziti kod sezone sniženja?

Odvjetnica specijalizirana za zaštitu potrošača Dijana Kladar upozorava kako i u sezoni sniženja moramo paziti na trikove kojima se trgovci ponekad služe samo da bi kupce namamili u trgovinu.

“Ako trgovac kaže da prodaje robu na sniženju od 70 %, onda se ne bi smjelo dogoditi da kad uđem u trgovinu, imam samo jedan artikl snižen 70 % jer je to zavaravajuća poslovna praksa. Prije smo imali u zakonu da jedna petina treba biti, dakle ako je istaknuto sniženje 70 %, onda barem jedna petina artikala mora biti 70 posto snižena. Danas takvu odredbu nemamo. No to ne znači da ako imamo jedan proizvod na 70 %, tada je moguće da inspekcija to proglasi nepoštenom poslovnom praksom i da sud kazni trgovca”, rekla je Kladar.

Trgovac i prvotnu i sniženu cijenu mora prikazati jasno i lako vidljivo, a kupac koji kupuje na sezonskom sniženju ima ista prava kao u bilo koje drugo doba godine. Varaju li trgovci kupce provjerava Državni inspektorat.