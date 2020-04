HRVATI VEĆ MJESEC DANA ‘ZAROBLJENI’ U ITALIJI: ‘Očajan sam! Zar trebam prolupati u kabini ili da se vratim i dobijem otkaz?’

‘Nitko se nije pobrinuo da nam se omogući povratak doma u izolaciju, a da pritom ne izgubimo posao’

Pulski vozač kamiona (52) već mjesec dana prevozi plin po Italiji, a koliko je očajan i da ne zna što treba učiniti otkrio je Glasu Istre te zamolio pomoć. No, nije on jedini jer je još nekoliko kolega u istoj muci usred ove pandemije koronavirusa.

“Molim vas, pomozite, ne znam više kome da se obratimo. Očajni smo, bespomoćni i na rubu snaga. Već mjesec dana ja i stotinjak kolega vozača iz Istre zatočeni smo u kamionima diljem Italije. Na nas su svi zaboravili, zar mi nismo ljudi i državljani ove zemlje? Nitko se nije pobrinuo da nam se omogući povratak doma u izolaciju, a da pritom ne izgubimo posao!”, obratio se vozač Glasu Istre.

‘Vozači domaćih prijevoznika mogu nesmetano biti u izolaciji par dana i nakon toga voziti po Europi’

Ovaj Istrijan se nada da će se netko sjetiti i vozača koji su zaposleni kod talijanskih prijevoznika. Za razliku od kolega koji su zaposleni kod hrvatskih poslodavaca, on mora u strogu izolaciju u trajanju od 15 dana. Kaže da je on kao i stotine drugih Istrijana zapravo degradiran u odnosu na vozače koji rade za domaće tvrtke. Prepričava da oni nakon dva do tri dana izolacije mogu normalno nastaviti s vožnjom te da voze po čitavoj Europi u kojoj je kriza zbog virusa Covid-19.

“Pa gdje toga ima? Znači, ja moram u izolaciju 15 dana čime riskiram posao i dovodim se u bezizlazan položaj i ugrožavam egzistenciju svoje obitelji, dok vozači kod domaćih prijevoznika mogu nesmetano biti u izolaciji od svega par dana i nakon toga voziti po čitavoj Europi, kaže nam naš sugovornik koji se u 25 godina vozačke karijere nije našao u ovako teškoj situaciji (…) Vozio sam po Sibiru, cijeloj Rusiji, ali vjerujte mi, nikad nisam bio ovako bespomoćan. Ne vidim izlaz, jer tko zna dokad će ovo potrajati. Što da radim, da skroz prolupam još koji tjedan zatvoren u kabini od dva kvadrata, ili da riskiram povratak kući u izolaciju, čekajući da me poslodavac nazove i kaže da sam izgubio posao?! Ne znam što bih vam rekao!! Ne znam ni što bih rekao sam sebi, svojoj supruzi. Kad se čujem s djecom, raspadaju mi se duša i tijelo. Stvarno, ne znam što je gore, da budemo fizički razdvojeni do pitaj Boga kad, ili da dođem doma, svjesno ugrozim egzistenciju i djeci više nemam što dati za jesti”, ispričao je Glasu Istre očajni vozač kamiona iz Pule.

Vozač želi skrenuti pozornost da od početka ove krize nitko ne pita kako da vozači koji rade za talijanske firme uopće stignu svojim domovima bez da dobiju otkaz. Dok prevozi plin, njegovi drugi kolege vozači prevoze naftu ili benzin što znači da moraju raditi. U slučaju da su zatvoreni 15 dana tada će posao dobiti netko drugi jer teret iz kamiona mora stići na svoje odredište, piše Glas Istre.

