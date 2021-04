HRVATI UTJEHU TIJEKOM PANDEMIJE NAŠLI U ‘ČAŠICI’: ‘Unučići’ najpopularniji, psihologinja objašnjava: ‘Alkoholom rješavaju frustriranost’

Prodaja alkoholnih pića u maloprodaji ruši sve rekorde jer Hrvati očito u ‘novom normalnom’ vole ‘zaviriti u čašicu’ više

Teško da će se ponoviti promet trgovaca iz ožujka i travnja 2020. godine kada su građani za vrijeme lockdowna, kao da se približava sudnji dan, gomilali zalihe određenih namirnica poput brašna, šećera, kvasca, toaletnog papira… Trgovci kažu da se prodaja špeceraja i druge robe široke potrošnje stabilizirala, piše Večernji list.

S druge strane, prodaja alkoholnih pića u maloprodaji ruši sve rekorde jer Hrvati očito u “novom normalnom” vole “zaviriti u čašicu” više.

‘Unučići’ su najtraženiji

Rast prodaje alkohola od 30 do 35 posto bilježio se u vrijeme potpunog zatvaranja ugostiteljskih lokala, a posljednjih tjedana otkako terase kafića ponovno rade, od sredine ožujka, prodaja je i dalje 10 do 15 posto viša u odnosu na prosjek prije pandemije, piše Večernji list.

“Prodaje se puno, a dok su kafići bili zatvoreni, prodaja je bila luda – i ne samo alkoholnih pića svih kategorija, nego i vina i piva, kave, čaja. Ljudi se vjerojatno i više druže doma, što je dodatno potenciralo taj rast”, veli Martin Evačić, šef uprave NTL-a. Slična priča dolazi i iz Konzuma: “U početku je porast bio jače vidljiv na jeftinijim jakim alkoholnim pićima s većim udjelom alkohola, za što možemo pretpostaviti da su se koristila i kao dezinficijensi ili antiseptici.”

Utjecaj djelomičnog otvaranja hotela, restorana i kafića i dalje osjeća pa se trend rasta prodaje alkoholnih pića zadržao i u prvom tromjesečju 2021. “Unučići”, odnosno mala pakiranja alkohola od 0,1 litru, najpopularniji su i najtraženiji. To se vidi po odbačenim bočicama oko dućana i klupa u blizini. Večernji list neslužbeno doznaje da proizvodne linije “unučiće” domaćeg proizvođača Badela ne rade samo nedjeljom.

“Istina je da potražnja za pakiranjima od 0,1 l snažno raste i da naše linije za njihovu proizvodnju rade punim kapacitetom. Zbog ograničenja u radu ugostiteljskih objekata više se konzumira na otvorenom tijekom privatnih i spontanih okupljanja. Prateći aktualne trendove lansirali smo i nova pakiranja, ploske od 0,2 l gorskoj pelinkovca i pelinkovca orange”, odgovorili su iz Badela.

Psihologinja: ‘Ljudi frustriranost rješavaju alkoholom’

Kupnja alkohola u maloprodaju i sada i kada nisu radili kafići izlaz je za mnoge, navodi psihologinja Mirjana Nazor. Psihologinja je uvjerena da porasla i prodaja marihuane i ostalih droga.

“Ljudi se naprosto osjećaju nesigurno, loše, boje se budućnosti, što će biti. Osjećaju frustriranost i rješavaju je alkoholom. Nažalost, sadašnja situacija može eskalirati jer se pandemiji teško može prognozirati kraj. Najgore je proživljavati situacije za koje se ne zna kad će završiti.

Da netko zna da će koronavirus trajati još tri mjeseca ili godinu dana bilo bi mu puno lakše. Najgore je stanje neizvjesnosti, hoće-neće, što kod nekih stvara neizdrživu napetost. Neki će se, naravno, zbog toga okrenuti molitvi i meditaciji, a neki alkoholu. Situacija bi bila bolja da nismo godinama zanemarivali mentalno zdravlje za koje briga počinje od vrtića, a u nas je to još uvijek ‘čudan’ pojam kojemu se ne pridaje puno pažnje i misli se kako je nepotrebno o tome razgovarati”, govori psihologinja Nazor za Večernji list.

‘Ljudi se ne znaju nositi s teškim situacijama’

“Kad bismo više razgovarali o tome kako se nositi s tegobama, problemima, porazima, nesporazumima od najranijih dana – i da smo tome učili djecu od malih nogu – ona bi danas kao odrasli ljudi baratala nekim mehanizmima obrane. Izuzetno je bitno kako se ljudi osjećaju, je li im teret koji nose na leđima pretežak, i pomoći im da ga nose dalje.

Manji ili veći teret na naša se leđa natovari u svakoj fazi života, ali moramo shvatiti da je to sastavni dio života, da kroz njega ne možemo letjeti neokrznuti kao leptirići, već trebamo živjeti sa svim onim što on nosi i da je sve to normalno. Danas se ljudi ne znaju nositi sa situacijom koja im je teška i izlaz traže u onome što im se u tom trenutku čini najjednostavnije i možda najprivlačnije”, objašnjava stručnjakinja.