Osmero Hrvata u Zambiji oslobođeno je optužbe za trgovinu ljudima i vraćaju se u Hrvatsku. No, obitelji nepravedno optuženih Hrvata još se ne usude radovati jer sud ih je već jednom oslobodio samo da bi ih opet uhitili u zračnoj luci.

"Apsolutno pušem i na hladno. Poučen iskustvom, dok ih ne vidim, ne vjerujem. Uopće nemam informaciju kad bi mogli stići, dobivam milijardu poruka od prijatelja i obitelji, ali ne stignem ni o čemu razmišljati. Vjerujem sad da je to - to. Otkad se brane sa slobode često smo se čuli. Od početka smo svi znali da tu nema elemenata za optužbu, po meni je to jedna suluda stvar. Čini mi se da se to zakompliciralo više nego bi trebalo, ali eto. Nadam se da će to sad biti gotovo i da će oni dalje živjeti svojim normalnim životima i da se neće više povlačiti po novinama. Ovo sad jest pozitivno ali na to je trebalo čekati šest mjeseci.

'Nakon dvaput preboljene malarije, sad se malo vratio k sebi'

Poznavajući svog brata i njegovu suprugu, siguran sam da se toj djeci, budući da su ostavljena u sirotištu, nije moglo dogoditi ništa bolje od toga da žive s njima. Nije mi jasno ni kako je moguće da se jedna država koja, niti je zemlja posvojenja niti zemlja iz koje se posvaja, postavlja kao arbitar u svemu. Od početka mi je to čudno. Oni nisu prekršili nikakav zambijski zakon. Došli su na avion s urednim dokumentima i to je to. Možemo sad pričati da je "netko imao sumnju...", ali nikad nećemo znati što se u stvari i zašto dogodilo", kaže za Jutarnji Mladen Subošić, brat Zorana Subošića. " Nakon boleštine, dvaput preboljene malarije i izgubljenih 20 kilograma, sad se malo vratio k sebi" kaže Mladen.

'Šest mjeseci biti negdje nevin, pa to je apsurdno'

Mirjana Magić, majka Zorana Magića se nada da će joj se sin i snaha kući vratiti s unukom. "Bila sam tako tužna, puna tuge i bola, Sad to polako nestaje, ali sasvim će nestati kad ih vidim kod kuće. Ono što su napravili prvi put.....tako sam se obradovala, a nisu došli. Šest mjeseci biti negdje, nevin, pa to je apsurdno. Sve me to toliko pogađalo da sam dobivala i temperaturu, ima paradentozu, a od stresa su mi u ovim mjesecima ispala 15 zuba. Nemam Internet, stara sam, pa Damira gledam na slikicama u novinama ", kaže Mirjana Magić.