Snažno nevrijeme s tučom koje je u četvrtak popodne i navečer pogodilo kontinentalni dio Hrvatske prouzročilo je brojne štete, najviše u Krapinsko-zagorskoj županiji, a na sanaciji je bilo angažirano gotovo 300 vatrogasaca, priopćila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

"Najviše štete je zabilježeno u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje je na području cijele županije, a posebno na području Oroslavja, Klanjca te općina Kumrovec i Zagorska sela jako nevrijeme praćeno velikom količinom tuče, jakom kišom i vjetrom izazvalo prekid prometa. Stabla i granje padali su po prometnicama, a velike štete su nastale na krovištima i poljoprivrednim kulturama. Na 12 tehničkih intervencija bilo je angažirano oko 55 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila", izvijestili su iz HVZ-a.

Vatrogasci s područja cijele županije su radili na uklanjanju stabala i granja, na sanaciji posljedica radi plavljenja prometnica što je uključivalo čišćenje prometnica od nanosa blata, dijelova krovišta, izrade zečjih nasipa te na ispumpavanju podrumskih i kućnih prostora.

U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježena 21 tehnička vatrogasna intervencija na sanaciji posljedica nevremena, a kumulativno je bilo angažirano oko 70 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila te su uklanjali stabla i granje na prometnicama, sanirali krovišta kuće, ispumpavali podrume, poslovnih prostora i kuća.

Na području Grada Zagreba u devet intervencija vatrogasci su uklanjali stabla i granje te ispumpavali vodu. Na intervencijama je bilo angažirano 28 vatrogasaca sa devet vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreba, te DVD Zapad i Planina Gornja.

U Zagrebačkoj županiji vatrogasci su intervenirali 22 puta. Na terenu je kumulativno bilo angažirano oko 110 vatrogasaca s 30 vatrogasnih vozila. Vatrogasci su u Zagrebačkoj županiji uklanjali stabla i granje na prometnicama i javnim površinama, sanirali dijelova krovišta kuća, ispumpavali podrume, kuće i garaže.

Ravnateljstvo Civilne zaštite izvijestilo je jutros kako je olujno nevrijeme praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom jučer, u večernjim satima, zahvatilo dijelove Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije te Grad Zagreb.

U Zagorju poteškoće s opskrbom električnom energijom

Područje Krapinsko-zagorske županije olujno nevrijeme zahvatilo je sinoć u 20 sati. Velika količina kiše koja je pala uzrokovala je plavljenje podrumskih prostorija kuća u mjestima Risvica, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Stubičke Toplice, Klanjec, Kladnik, Kumrovec te Zagorska Sela. Zbog nanosa blata i vode na DC 229 između mjesta Miljana i Plavić, intervenirali su djelatnici Županijske uprave za ceste. Bilo je poteškoća u opskrbi električnom energijom. Građani su prijavili i veću materijalnu štetu, uzrokovanu tučom, na usjevima, vinogradima i voćnjacima. Voditelj Službe civilne zaštite Krapina obišao je najugroženija područja.

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je u 22 sata zapadni dio Zagrebačke županije, a najviše Jastrebarsko, Čeglje, Gudci Draganički, Izimje i Pribić. U mjestima Čeglje i Gudci tuča je oštetila više krovova na obiteljskim kućama i gospodarskim objektima. Jak vjetar uzrokovao je rušenje stabala na kolnik te su komunalne službe i vatrogasci radili na njihovu uklanjanju.

Nevrijeme sa jakim vjetrom i kišom u 22 sata zahvatilo je i Grad Zagreb. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb uklanjali su grane koje su pale na tlo i stablo koje je palo na parkirano vozilo.

Zbog olujnog nevremena koje je počelo oko 22.30 sati i trajalo do ponoći na području Sisačko-moslavačke županije Županijski centar 112 Sisak zaprimio je više dojava iz Siska, Petrinje i Kutine o poplavama u stambenim objektima i na prometnicama. U naseljima Joševica, Maja i Dvorišće stabla su se srušila na prometnice, a u Dvorišću i betonski stup Elektre. U mjestu Orleković na prometnicu D36 srušio se bor. Na intervencije su izašle komunalne službe, vatrogasci JVP Sisak, JVP Petrinja, dobrovoljna vatrogasna društva, komunalne službe te timovi HEP-a, Cesta Sisak i nadležnih policijskih postaja, stoji u priopćenju.

Nevrijeme vidljivo iz svemira

Na stranici Zoom Earth objavljene su slike kako je to izgledalo iz svemira. Nevrijeme je na području Hrvatskog zagorja počelo nešto nakon 20 sati. Olujni oblaci došli su iz smjera Slovenije.

Na donjoj slici je situacija u 21.15.

Oko 22 sata olujni oblaci su većinski bili nad Hrvatskom.

Situacija u 23.15.

Uvođenje protugradne obrane

Zvonko Sever, vinogradar iz Klanjca, opisao je za N1 kakvu je štetu pretrpio njegov vinograd. "Ovo je više nego žalosno za nas vinare, šteta je sto posto i preko sto posto kako bi rekli u Koreji", rekao je Zvonko Sever.

"Sve je istučeno i za iduću godinu imamo 20 do 30 posto štete. Tek iduće godine, ako sve bude u redu, možemo se nadati normalnijem rodu. U 32 godine nije bilo ovakve tuče, zadnje dvije godine imali smo mrazove koji su uzimali do 50 posto. Ovo je tvornica na otvorenom s velikim problemima. Došla je ministrica, doći će i ovdje, nadamo se nekoj pomoći. U slučaju moje vinarije tri obitelji žive od ovih vinograda. Sad slijede radovi u vinogradu u kojem neće biti roda, treba sanirati rane nanesene tučom. Vinogradima su nestala pluća, treba se pobrinuti da iz toga izraste nešto novo i da trs preživi. Unatoč mjerama 20 do 30 posto trsa neće preživjeti", dodao je.

Sever kaže da je tuča došla iznenada i da je trajala 15 do 20 minuta. Istaknuo je da se još uvijek vidi gomila leda te da su malo dalje od njega štete još veće. “Pristalica sam svih mogućih vrsta obrana, i tu smo nekad imali dvije lansirne rampe i nikad nismo doživjeli ovakvu tuču. Pobornik sam da se uvede protugradna obrana. Osiguranja ni približno ne mogu nadoknaditi ovu štetu. Zaštitna mreža je izuzetno skupa.”

Nema dokaza da je protugradna obrana učinkovita?

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković stigla je jutros u Krapinsko–zagorsku županiju, gdje je izrazila solidarnost prema građanima koji su pretrpjeli štete i zahvalila svima koji rade na saniranju. Tvrdi da je premijer Andrej Plenković obećao da će pomoć biti "brza i olakšavajuća za tegobe".

"Nažalost, hrvatski poljoprivrednici među prvima su izloženi posljedicama elementarnih nepogoda. Prošlo je tjedan dana od velikih šteta u Varaždinskoj županiji. Danas ponovno svjedočimo teškim posljedicama. Oni koji imaju trajne štete, čiji nasadi nemaju funkciju, pomoći ćemo putem mjere programa ruralnog razvoja. Prošle smo godine uveli i treći put kad smo izradili brz program pomoći za saniranje gubitka prihoda", rekla je.

Istaknula je da Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno za protugradnu obranu. "Znanstvena zajednica nam je rekla da nema dokaza da je sustav protugradne obrane učinkovit, ne postoje znanstveni dokazi za to. Taj sustav postoji tek u nekoliko država, ali ne na nacionalnom nivou nego među lokalnom zajednicom. Pokrivao je 13 hrvatskih županija. Svaka pomoć pokljoprivredi treba biti cjelovita jer trošimo sredstva poreznih obveznika. Idemo na investicijsku obnovu, dodatne potpore zbog gubitka prihoda i financiranje mreže obrane", rekla je.

"U samo tjedan dana imamo ovako velike štete, a i ovako nešto se nije događalo desetljećima. Nema razloga da jedna znanstvena zajednica u DHMZ-u ili u svijetu ne govori istinu, da ne stoji iza svog rada. No, doista bi bilo oportuno da se ova pitanja rasprave s tom zajednicom", rekla je te dodala da su tražili dodatne studije jer su predlagatelji zakona.

Kaže da još nema konkretnih procjena štete: "Više od 9000 registriranih gospodarstva postoji na području ove županije. Prva procjena je da ih je pogođeno 150 do 200. Opravdano se govori o klimatskim promjenama. Ovakvih događaja nije bilo posljednjih desetljeća", dodala je ministrica Marija Vučković.