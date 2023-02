Hrvati su u četiri godine posvojili 68 djece iz Konga, a ostatak svijeta 136, piše u srijedu Večernji list, navodeći da je od 20 zemalja iz kojih je od 2004. do 2020. posvojeno najviše djece, DR Kongo na 19. mjestu.

Premda mnogi likuju, bivši zastupnik Ivan Pernar od službenika veleposlanstva DR Konga u Beogradu nije doznao ništa novo kad mu je odgovorio da mu nije jasno kako je moguće imati valjanu dokumentaciju za posvojenje s obzirom na to da je u DR Kongu na snazi suspenzija međudržavnih posvojenja, navodi dnevnik.

U Hrvatskoj posvojeno 68 djece iz Konga

Iznimno su ipak moguća jer prema podacima koje je objavio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, od 2018. priznato je 68 odluka DR Konga o posvojenju, iako naši sudovi, doduše, nisu provjeravali autentičnost tih odluka.

Ali i na stranicama haaških konvencija HCCH objavljena je svjetska statistika međudržavnih posvojenja profesora Petera Selmana sa sveučilišta Newcastle (UK), prema kojoj je iz DR Konga od 2017. do 2020. ipak bilo 54, 47, 32 i u 2020. (godini pandemije) 3 posvojenja (ukupno 136). Dakle, 82 od 2018. do 2020. u svijetu, a od 2018. do 2022. u Hrvatskoj je iz DR Konga posvojeno 68 djece!

U Hrvatskoj nitko ne zna točan broj posvojene djece?

HCCH nema podatke za nas jer u RH nitko ne zna točan broj djece posvojene iz zemalja koje nisu članice haaške Konvencije o međudržavnim posvojenjima. O toj djeci nitko ništa nije pitao. Zna se samo da je iz 105 zemalja u kojima je na snazi haaška Konvencija u nas posvojeno samo dvoje djece.

S tim da je Dobronić tražio podatke unazad pet godina, dok su posvojenja iz DR Konga sporna još od 2013. kad su tamošnje vlasti zaustavile izdavanje izlaznih viza za djecu pa 2016. uvele zakonsku suspenziju međudržavnih posvojenja dok za to ne oforme središnje tijelo, preko kojeg se inače odvijaju posvojenja po haaškoj Konvenciji. Kod dijela posvojenja i nakon 2016. u DR Kongu radilo se očito o okončanju postupaka započetih prije suspenzije.