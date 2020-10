U članicama Europske unije, 97,7 posto kućanstava posjeduje financijsku imovinu, dok u Hrvatskoj to ima svega tri posto kućanstava, a 97 posto posjeduje nekretnine; osim toga njihovi su prihodi i vrijednosti imovine daleko veći od hrvatskih, ali su zato i više zaduženi

Čak 94 posto hrvatskih kućanstava posjeduje realnu imovinu, odnosno nekretnine, vozila, dragocjenosti ili imovinu od samozapošljavanja. Od toga, 36 posto kućanstava je izgradilo nekretninu u kojoj živi, 34 posto ju je naslijedilo ili dobilo darovnim ugovorom, 28 posto je kupilo nekretninu, a dva posto je steklo tu imovinu kombinacijom tih mogućnosti. Prosječna vrijednost prve nekretnine je 94.000 eura, dok je vrijednost ostalih nekretnina oko 54.000 eura u prosjeku. prvu nekretninu posjeduje 85 posto kućanstava, dok još 23 posto ima još poneku nekretninu.

No, ako se pogleda financijska imovina Hrvata, situacija je u potpunosti drugačija. Naime, depozite, udjele u fondovima, dionice, obveznice ili gotovinu ima 81,9 posto kućanstava, ali ona čini tek 3,5 posto njihova bogatstva. U konkretnim brojkama, srednji iznos te imovine je 500 eura, a kućanstva s visokoobrazovanim osobama zarađuju 19 posto više od kućanstava s osobama srednjeg obrazovanja. Zaduženost je srećom niska, pa 59,3 posto kućanstava ne posjeduje nikakav dug, a omjer duga i dohotka je 26,6 posto.

Niske vrijednosti imovine

Rezultati su to Ankete o financijama i potrošnji kućanstava provedene u Republici Hrvatskoj 2017., koju su napravili analitičari Hrvatske narodne banke, Igor Jemrić i Igeta Vrbanc. Oni su u svome radu napomenuli kako su građani vjerojatno “podcijenili” vrijednost svoje financijske imovine jer nisu skloni priznati pravu vrijednost svega što posjeduju. No, iz dobivenih je odgovora jasno da su razlike, u usporedbi s drugim članicama Europske unije – velike, piše Jutarnji.

Srednja vrijednost realne imovine u Hrvatskoj iznosi 69.800 eura, dok je u ostalim zemljama EU zbirno prosjek 131.000 eura. U EU čak 97,7 posto kućanstava posjeduje financijsku imovinu, čiji je medijan 10.300 eura, odnosno preko 20 puta više nego u Hrvatskoj. Kod nas je suprotna situacija, 97 posto kućanstava ima vrijednost u nekretninama i pokretninama, a svega tri posto u novcu. Ako gledamo zemlje u okruženju, u Mađarskoj je medijan financijske imovine 1100 eura, u Sloveniji 1400 eura, u Slovačkoj 2800, a u Poljskoj 3700 eura. Govoreći samo o depozitima, njihova je srednja vrijednost u Hrvatskoj 300 eura, dok je recimo u Mađarskoj triput veća, u Sloveniji je ravno 1000 eura, Slovačkoj 2000, a u Poljskoj 2800 eura. Na području čitave EU on je 6100 eura, odnosno 20 puta više nego u Hrvatskoj.

Zadužena kućanstva u prosjeku duguju 10.000 eura, s tim što polovica takvih kućanstava ima dug manji od 2000 eura. Stambeni kredit ima svako jedanaesto kućanstvo, i to u prosjeku 30.000 eura, dok se za ostale stambene nekretnine zadužilo se 0,4 posto kućanstava, u prosjeku za 26.000 eura. Oko 27 posto kućanstava je u minusu 1000 eura, a šest posto duguje prosječno 800 eura po kreditnim karticama. U EU je medijan omjera duga i dohotka čak 70,3 posto, što znači da smo u tom financijskom pokazatelju bolji od žitelja ostalih članica.

Velika nejednakost u društvu

No, znače li sve ove brojke i usporedbe da su domaća kućanstva bogata ili siromašna te povećava li se nejednakost u društvu? Najprije treba uzeti u obzir da je dohodak u drugim zemljama znatno veći; u EU zbirno 3,5 puta veći, dok je u Sloveniji 83 posto veći od hrvatskog, a čak je i mađarski dohodak veći za 27 posto.

Potom treba uzeti statističku mjeru koja pokazuje nejednakost, odnosno Ginijev koeficijent. Čak i uz različitu metodologiju izračuna, on je i dalje visok (0,85 i 0,88) što znači da u nas postoji velika nejednakost. No, glavni ekonomist HNB-a, Vedran Šošić tvrdi da je razina imovinske nejednakosti u nas “niska u odnosu na zemlje u kojima je provedena anketa, uključujući i one iz srednje i istočne Europe”. “To je posljedica široko rasprostranjenog vlasništva nad realnom imovinom, odnosno nekretninama, koje u Hrvatskoj posjeduje mnogo kućanstava”, smatra Šošić.

Podaci pokazuju da 1,7 posto štediša, odnosno oko 51.000 ljudi, drži 43 posto ukupne štednje u zemlji ili oko 75 milijardi kuna. Jemrić, Vrbanc i Marina Kunovac u odvojenim istraživanjima otkrivaju kako se u Primorju i Gradu Zagrebu više od pola kućanstava može svrstati u 40 posto najimućnijih u zemlji, dok je na istoku zemlje taj udio manji od 20 posto. Kućanstva s obrazovanijim i starijim osobama te kućanstva poduzetnika imaju veću vjerojatnost da se nalaze među imućnijima. Kunovac, u radu kojeg je u ožujku objavio Institut za javne financije, napominje kako pet posto najsiromašnijih kućanstava gotovo da i nema imovine, a šest posto najbogatijih posjeduje nekoliko vrsta imovine, poput glavne i dodatne nekretnine te oročenih depozita.

Zaključno, u Hrvatskoj 98 posto kućanstava posjeduje neku vrstu imovine prosječne vrijednosti 111.000 eura, no kod svakog drugog kućanstva ta je vrijednost manja od 67.000 eura, piše Večernji.