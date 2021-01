HRVATI STARIJI OD 65 NEĆE DOBITI CJEPIVO ASTRAZENECE? Kaić: ‘O tome ćemo narednih dana ozbiljno razgovarati’

Niti Hrvatska neće dobiti ugovoreni broj cjepiva AstraZenece, a zbog nedostatka informacija o učinkovitosti kod osoba starijih od 65 godina, moguće je da one neće biti cijepljene tim cjepivom

Iako ga je Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila za korištenje u svim dobnim skupinama, a Hrvatska već naručila 2,7 milijuna doza, čini se kako će naši stariji sugrađani ostati bez svoje doze cjepiva AstraZenece. “O tome ćemo narednih dana ozbiljno razgovarati. Još nismo vidjeli svu papirologiju, no sve ćemo proučiti i tada ćemo moći donositi preporuke”, rekao je za Jutarnji Bernard Kaić, voditelj epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Naime, u četiri klinička ispitivanja tog cjepiva sudjelovalo je 24.000 ljudi, ali je većina bila u dobi od 18 do 55 godina. Cjepivo se pokazalo 60 posto učinkovitim, pa su iz EMA-e zaključili da nema dovoljno podataka kojima bi dokazali učinkovitost kod starijih od 55 godina. “Očekuje se da bi se i za starije mogla postići određena zaštita što se temelji na iskustvu s drugim cjepivima koji se temelje na toj tehnologiji”, rekli su u EMA-i.

No, usprkos tom optimizmu, Njemačka je i prije odobrenja ovim cjepivom odlučila cijepiti samo mlađe od 65 godina. Institut Robert Koch još uvijek traži dokaze učinkovitosti kod starijih osoba. Francuska je najavila sličan potez, a ne bi bilo iznenađujuće da tim putem krenu i druge države.

NJEMAČKA VLADA I ASTRAZENECA DEMATIRALI NAPISE: ‘Ne može se izvući zaključak da je djelotvornost cjepiva kod starijih samo 8 posto’

KONAČNO: Odobreno je cjepivo AstraZenece u EU, tvrtke od koje je Hrvatska naručila najviše doza

Razmatranje planova cijepljenja

U Hrvatskoj su dosad cijepljeni svi stariji od 65 godina koji žive u domovima i htjeli su se cijepiti. No, ostao je poveći broj onih koji ne žive u domovima, pa se očekuje da HZJZ, razmotri svoje planove cijepljenja s obzirom na nedostatke u istraživanjima i veliki broj naručenih doza. Tako je moguće da će stariji od 65 primati cjepivo nekog drugog proizvođača, a mlađi Astrazenecino.

No, plan cijepljenja će dodatno poremetiti i najava AstraZenece kako bi Europska unija trebala dobiti 31 umjesto 80 milijuna doza njihova cjepiva, što znači da bi i Hrvatska mogla ostati uskraćena za određeni postotak naručenih doza. Osim toga, Pfizer/BioNTech i Moderna su također smanjili količinu za isporuku, što će se također odraziti na procjepljivanje populacije.

Ipak, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak potvrdio je da će svi koji su dobili prvu dozu cjepiva, u predviđenom roku primiti i drugu dozu. Iako je njegov sastav drugačiji od ostalih, AstraZenecino cjepivo također funkcionira na dvije doze i može se čuvati u hladnjaku. S obzirom na naručenih 2,7 milijuna doza, koje su trebale pokriti 1,35 milijuna stanovnika Hrvatske, moguće je očekivati samo trećinu tih brojki; ugrubo – 900.000 doza dovoljnih za svega 450.000 stanovnika.

ASTRAZENECA PRISTALA NA OBJAVU UGOVORA S EUROPSKOM KOMISIJOM: Vidjeli su ga i pojedini zastupnici Europarlamenta

Sukob s EU

EU je naručila 300 milijuna doza AstraZenecinog cjepiva, no farmaceutska kompanija je do proljeća trebala isporučiti 80 milijuna. No, zbog nepoštivanja ugovora između zajednice 27 država i farmaceutske kompanije izbio je otvoreni sukob. AstraZeneca je odlučila isporučiti svega 31 milijun doza, a nakon što je EU objavila potpisani ugovor, pristali su na dodatnih osam milijuna doza. Iako je EMA odobrila njihovo cjepivo, EU planira drastične sankcije, među kojima je i zabrana izvoza cjepiva izvan njenih granica.

ZADNJI ADUT U RUKAVU; EU će prisiliti farmaceutske tvrtke na poštivanje ugovora: Prvi korak – registar, a onda izravan udar na izvoz?

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.