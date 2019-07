HRVATI, SRAMITE SE! Higijenske navike gotovo da ne postoje, očito ne volimo toplu vodu i sapun. Podatak o tuširanju šokira!

Osim što se Hrvati ne tuširaju, ne drže niti do oralne higijene

Ljetne vrućine kod mnogih su izazvale zgražanje kada treba ući u gradski prijevoz jer ondje neugodne mirise osjetimo i zimi, kada se manje znojimo. U javnim prijevozima osjetimo mirise koji ne odgovaraju našem nosu ne zato što imamo osjetljive nozdrve, nego zato što se Hrvati gotovo pa nemaju osobnu higijenu. Novo istraživanje prema kojem 10% ljudi uopće ne koristi dezodorans, a svaka treća osoba se ne tušira svaki dan, piše portal Vijesti.hr.

Vjerovali ili ne, jedan posto ljudi u Hrvatskoj tušira se jednom mjesečno. Ovo istraživanje o higijenskim navikama Hrvata u 21. stoljeću pokazuje da mnogi još zaziru od sapuna i vode pa se tako svaki dan tušira tek 66 posto ljudi, dok svaki treći Hrvat misli da se dovoljno otuširati tek par puta tjedno. Svaka treća osoba u Hrvatskoj ne tušira se svaki dan, odnosno, šest posto ih to čini jednom u sedam dana.

“Ne treba kožu ribati, niti koristiti one spužvice za ribanje, one su rasadnik bakterija. lagano tuširanje s mlakom vodom i laganim sapunom, neće štetiti, a koristiti će cijeloj zajednici da ne udišu neugodne mirise, pogotovo ljeti”, govori za RTL Direkt Ivančica Kovačiček iz Odjela za mikrobiološku analizu NZJZ dr. Andrija Štapar. Kovaček naglašava da ruke trebamo prati svaki put kada dođemo kući izvana.

11 posto Hrvata ne koristi četkicu za zube

Četkica za zube i pasta mnogima dođu kao smrtni neprijatelji. Dokaz za to je KEP Index koji se računa po broju pokvarenih, plombiranih i izvađenih zuba. Svaki 12-ogodišnjak u Hrvatskoj ima četiri ili pokvarena ili izvađena ili plombirana zuba. No, lošije rezultate definitivno ostvaruju odrasli Hrvati i to oni u rasponu od 35 do 45 godina jer imaju po 16 problematičnih zuba.

Isto istraživanje navodi da 11 posto ispitanika uopće ne koristi četkicu za zube. “Po KEP indexu koji pokazuje koliko je zubi izvađeno, pokvareno ili plombirano, hrvatska je uvjerljivo na zadnjem mjestu, a svaki četvrti muškarac pere zube samo kada ide kod zubara”, govori stomatolog Željko Rotim. Po glavi stanovnika u Hrvatskoj potroši se dvije i pol tube zubne paste, što otprilike znači da najmanje polovina Hrvata nikada ili vrlo, vrlo rijetko pere zube.”Naravno zubi bi se trebali prat, da se ne ponavljam – ali valja ponoviti – tri puta dnevno. Poslije doručka, ručka i večere”, dodaje Rotim.

