Prema godišnjem izvješću HALMED-a, Hrvatske agencije za lijekove, raste potrošnja lijekova u Hrvatskoj. Posebno iznenađuje što se na prvom mjestu po potrošnji našao - vitamin D3. Čak triput je veća potrošnja vitamina D3 po stanovniku nego prije pet godina.

"Ne čudi me to jer ljudi su inače skloni uzimati kojekakve dodatke, ali mislim da je to bez potrebe", kazala je za RTL Danas Riječanka Blaženka Veršić.

Usporedbe radi, godine 2017. na 1000 stanovnika njih 30 bi svakodnevno uzimalo vitamin D3. Lani je taj broj skočio na 90.

Povećana potrošnja vitamina D3 zbog covida-19

"Razlog tome možemo vidjeti u tome što se vitamin D preporučivao kao lijek koji će pomoći u infekciji covida-19", kazao je za RTL Pero Draganić, glavni savjetnik za potrošnju lijekova u HALMED-u.

Funkcije vitamina D3 u organizmu su brojne, a naročito održavanje imuniteta, objašnjava liječnik obiteljske medicine Andrej Čuš.

"Pojačana potrošnja lijeka je možda opravdana i time što se taj vitamin sintetizira na jedan posebna način u našem organizmu. Vitamin D3 sintetizira se pod sunčevim svjetlom. Nažalost svjedoci smo da smo bili izloženi manje-više zatvorenim prostorima posebno za vrijeme korone", kazao je Čuš.

Svaki Hrvat dnevno popije jednu i pol dozu lijeka

Prošle godine u Hrvatskoj je na lijekove potrošeno 1,4 milijarde eura, a godinu ranije 1,3 milijarde.

"Premda je porast evidentan, možemo reći da nije onoliki koliki je bio proteklih pet godina, kada je potrošnja rasla 7 posto", kaže Draganić.

Uz potrošnju lijekova izvan bolnica, u godišnjem izvješću se navodi i potrošnja u bolnicama. Pročelnica Bolničke ljekarne KBC-a Sestre milosrdnice, Martina Kranjec Šakić, kazala je za RTL: "U bolnici je malo drukčije, pa odstupamo od godišnjeg izvješća. Kao i prijašnjih godina, u bolnicama se najviše troši na onkološke lijekove, na lijekove za hematološke bolesti i za imunosupresive, a nakon toga je, za razliku od ukupne potrošnje, skupina antibiotika."

Prošle godine najviše se uzimalo lijekova za kardiovaskularni sustav te za smirenje. U prosjeku svaki Hrvat je na dan popio jednu i pol dozu lijeka.

