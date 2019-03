EVO OPET NOVIH POSKUPLJENJA: Raste cijena režija – skuplje ćemo plaćati plin, struju i odvoz smeća

Nakon što su se građani razočarali u najavljena sniženja cijena u prodavaonicama, sad im stiže i novi udar kad je riječ o režijama

Plin, smeće i struja iduće su stavke na računima koje će vrlo uskoro zatresti lisnice hrvatskih građana.

Ministar Ćorić već je najavio kako se poskupljenje plina očekuje od 1. travnja te da će iznositi deset posto. Po ministrovim riječima, kućanstva u Hrvatskoj sada plaćaju plin 20 posto niže od tržišne cijene pa će eto tako poskupjeti neovisno o LNG-u s kojim ga se povezuje.

Predsjednik Stručne udruge za plin Dalibor Pudić kaže da će, poraste li cijena u proljeće, takva biti idućih godinu dana. “To je sigurno. Opet će ovisiti o tržišnim prilikama i nabavi. Danas cijena može ići 10 posto gore, i 10 posto dolje. Ovisno o tržištu”, rekao je Pudić za RTL.

A što točno znači tih 10 posto? Prosječna potrošnja plina godišnje za kuću koja se grije i koristi toplu vodu je 1060 kubika. To bi značilo da će se trošak za plin jednog kućanstva povećati sa sadašnje 2872 kune na 3159 kuna, odnosno 287 kuna godišnje.

Biznis je u smeću

Iduće na popisu viših cijena je smeće, biznis koji će onima koji na njemu zarađuju od ove godine biti još unosniji. Prema prvim neslužbenim računicama, cijena odvoza otpada u Zagrebu trebala je porasti 300 posto. To bi značilo da bi cijena za 57 kvadrata stana četveročlane obitelji umjesto dosadašnjih 41 kunu iznosila 102.

No, tu informaciju iz Zagrebačkog holdinga još nisu potvrdili. Štoviše, zasad ne žele potvrditi da će uopće doći do poskupljenja. Ali je zato ono stiglo u Varaždin, i to za čak 200 posto.

“Nama je poskupio odvoz otpada od 100 do 150 posto. Moj račun je prije poskupljenja bio 42 kune. Sad mi je predzadnji račun 125 kuna”, kazala je u prosincu 2017. godine umirovljenica iz Varaždina Nada Štimac.

Rast će i cijena struje

Logički je bilo za očekivati poskupljenje. Ne smijemo zaboraviti da su male mirovine i plaće, a da poskupljenja stalno idu. Prate li to plaće – ne”, kaže Ivan Vujević iz Udruge Potrošač.

Udarac na džep neće stati na plinu i smeću! U drugoj polovini godine najavljeno je poskupljenje struje.