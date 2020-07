HRVATI SE IZ ZNATIŽELJE SEROLOŠKI TESTIRAJU NA KORONAVIRUS: Epidemiologe je u rezultatima nešto poprilično iznenadilo

U Hrvatskoj je u doticaju s koronavirusom bilo 100 tisuća ljudi, pokazalo je serološko istraživanje

Prema grubim procjenama, rezultati seroloških testiranja pokazali su da je 100.000 ljudi u Hrvatskoj zaraženo koronavirusom, iako je službeno potvrđenih slučajeva samo 3700. Sada znamo i da je u doticaju s virusom bilo puno više Hrvata nego što smo dosad znali, i to 2,4 posto, otkrio je to za RTL Krunoslav Capak.

I dok je Hrvatski zavod za javno zdravstvo službeno proveo testiranje nacije, sve je više privatnih poliklinika u kojima se može serološki testirati. Serološka testiranja su gotova. Kada bi se rezultat prelio na populaciju, moglo bi se reći da je 100.000 Hrvata bilo u kontaktu s koronavirusom.

“Možemo reći da je otprilike, 80 do 90 ili eventualno 100.000 Hrvata bilo u kontaktu s virusom krajem 5. mjeseca kad su uzimani uzorci, ali moramo prvo provesti malo detaljniju statističku obradu jer uzorak nije apsolutno reprezentativan”, pojasnio je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

BOŽINOVIĆ NAJAVIO MOGUĆE SANKCIJE ZA NENOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI: ‘Bile bi to novčane svote…’

Nemaju svi imunitet

Od 1051 uzoraka, samo su 24 bila u doticaju s virusom. Nešto drugo iznenađuje. “Neutralizacijska protutijela su dokazana u dva ispitanika od 24, što iznosi manje od 10 posto, točnije 8,3 posto. Ako se gleda ukupno od ovih 1051 onda je to 0,2. Jedino neutralizacijska protutijela imaju zaštitnu ulogu, to znači da samo one osobe koje imaju neutralizacijska protutijela su razvila zaštitni imunitet”, rekla je Tatjana Vilibić, voditeljica Odjela za serološku virologiju HZJZ-a.

Serološka testiranja moguća su i u privatnim poliklinikama. Ljudi dolaze iz znatiželje ili sumnje. Prosječna cijena testa 200 kuna. “Vidimo da se testiralo otprilike 1400 naših pacijenata, u prvih 200 je bilo i 20 posto pozitivnih. Ali kasnije možemo reći da je 2,1 odnosno 2,4 posto od ukupnog broja ispitanika”, izjavila je Hana Breyer Priselac, ravnateljica Poliklinike.

ŠPRAJC IMA PITANJE ZA STOŽER: ‘Što sa seksom u glavu? Jer sve više građana ima upravo taj osjećaj’

Gotov je za čas

Nije riječ o dijagnostičkom testu jer ne pokazuje je li trenutačno prisutan virus ili je riječ o prethodno preboljenoj infekciji. Gotov je za čas. Rezultati su stigli kroz nekoliko sati. Negativan, bez prisutnosti antitijela. I u drugoj Poliklinici pojačan je interes za serološkim testovima, već ih je napravljeno 900.

“U početku je bilo oko 1 posto pozitivnih, a sad što se sve više ljudi testira. Već je oko 4 posto pozitivnih. Sve ide brzo. Moramo upisati pacijenta, pitati neke određene podatke, ispuniti anketu. Nakon toga ide vađenje i nalaz je kroz nekoliko sati gotov”, kazala je Katarina Markota, laboratorijska tehničarka.

I njemačko i englesko istraživanje pokazuju da imunitet traje kratko, nakon tri mjeseca broj antitijela značajno pada. “Kod imunološke zaštite kod virusa osim antitijela su bitna i stanična imunost, tu su također bitna istraživanja da se vidi kako stanična imunost na razini T i B limfocita reagira. Danas postoje metode kojima se to također može mjeriti”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

‘NE SMIJEMO ZAUSTAVITI ŽIVOT’; Načelnik županijskog stožera ističe: ‘Otkazivanja nisu rješenje, jer se zaraza krije posvuda’

Dio njih nije imao nikakve simptome

Uz mali broj onih koji imaju zaštitu, još ih je nešto iznenadilo. “Među ovima pozitivnima kad smo ljude anketirali pitali smo jesu li u ta tri mjeseca imali neke simptome koje bi se mogle povezati s koronavirusnom infekcijom. Ispalo je da od njih 24, 15 je imalo neke simptome koje bi se mogle povezati s koronavirusnom infekcijom, devet nije imalo nikakve”, izjavio je Kaić.

Ovo je tek dio, statističke obrade tek slijede. Uzorci krvi su se prikupljali iz cijele Hrvatske, pa i dječje bolnice u Klaićevoj ulici. Iako će pokazati više kad se potpuno obrade i ovako daju sliku gdje je Hrvatska, javlja RTL.

VIR JE KRCAT TURISTIMA – U ČEMU JE TAJNA? ‘Pokazali smo se kao tvrd orah, nisu tu samo vikendaši iz Hrvatske’

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.