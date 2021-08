Kad na njih stanete poželite da nestanu i da ih sve zauvijek odnesu, no kad se to zaista dogodi - vrijeme je za uzbunu! Uznemireni otočanin snimio je vađenje ježinaca koji će postati slasni specijalitet i ukrcavanje u hladnjaču slovenskih registracija. Je li to ekocid ili legalno?

Vade se ježevi u Hrvatskoj na stotine kilograma i koga briga. Blago hrvatskog Jadrana u slovenskim hladnjačama. Ježinci, ježevi ili ježi - kako ih tko zvao, svakog se dana, tvrde otočani, vade iz mora, brodicama prevoze do rive, a potom kamionima odlaze, pretpostavljaju, u najvećem broju slučajeva- talijanske restorane, piše RTL.hr

"Ja ne vidim svaki dan ulov, ali moji sumještani kažu da i preko tonu ježeva dnevno oni iskrcaju ovdje na rivi, a oni su 15-ak dana pa pametnomu odnosno matematičaru - dovoljno", rekao je Šime Prtorić iz Šimuna.

Šimu je kapetan broda zbog snimaka prijavio i policiji. Iz policije kažu - nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznenog djela, a u vezi cijele priče izvijestit će nadležnu ribarsku inspekciju. Bilo je to prije tri dana. I danas su na rivi u Šimunima privezani isti brodovi s radnicima iz Ukrajine.

Država ih može zaštititi

"To je ta prekrasna obala Šimuni na otoku Pagu, a u pozadini mojoj je Ježova flota. Naime, ja ne mislim da Ukrajinci danas slave dan Oluje nego ovi nepovoljni vremenski uvjeti na moru su ih privezali u luku, a to je šansa tisućama ili desetaka tisuća ježeva da prežive još jedan dan", dodao je.

Svi oni koji se profesionalno bave izlovom ježinaca moraju biti upisani u tzv. povlasticu no osim toga potrebno je ishoditi i Rješenje za uzimanje iz prirode morskih ježinaca koje trenutno ima 35 subjekata. Ovlaštenik povlastice može biti samo obrt ili tvrtka registrirana u Republici Hrvatskoj. Imaju li ove brodice sve potrebno - iz ministarstva još istražuju.

Ministarstvo poljoprivrede o ježincima s Paga: "Na temelju ove informacije, ribarska inspekcija će svakako poduzeti odgovarajuće radnje kako bi istražila o čemu se radi i poduzela odgovarajuće mjere".

Ježince od uništenja ne mogu zaštititi ni njihove oštre bodlje, ali država može. U 2020. godini ukupni iskrcaj je bio 144 tone, a prosječna cijena morskih ježinaca po kilogramu kreće se između 17 i 18 kn.