HRVATI RAZGRABILI MASKE KOJE NAVODNO UBIJAJU KORONAVIRUS: Već i na dodir se osjeti razlika; Otkrili na kojem principu djeluju

Maske su već više od mjesec dana naša svakodnevnica u trgovinama, javnom prijevozu, kod liječnika, na poslu…Nedavno su u Hrvatsku stigle i one za koje se tvrdi da ubijaju koronavirus i, pogađate, razgrabljene su u rekordnom roku.

Riječ je o maskama koje se izgledom baš i ne razlikuju od kirurških, ali u sebi sadrže bakar oksid čije je antibakterijsko i antivirusno svojstvo odavno dokazano. RTL Danas istražio je bijaju li zaista koronavirus, koja im je cijena i jesu li štetne za upotrebu.

Liste čekanja

U jednoj ljekarni od kad su stigle prodano više od 1000 komada. Za novu pošiljku već je sastavljena i lista čekanja.

“Traže ili one maske s bakrom ili one izraelske maske jer većina ljudi je čula nešto o tome na televiziji. Neki razumiju otprilike o čemu se radi. Neki samo znaju da su to višekratne maske koje mogu koristiti više puta pa računaju da će im biti isplativije”, izjavila je Marina Marušić Fojs, magistra farmacije.

A evo na kojem principu djeluju.

“To je troslojna maska koja ima unutarnji i vanjski sloj impregniran sa bakar oksidom. Taj bakar oksid djeluje antivirusno i antibakterijski, a to je to svojstvo koje onda omogućava da se ta maska može više puta koristiti zato što se ona neće sama onečistiti, zaprljati sa tim virusnim materijalom”, ističe Marušić Fojs.

Cijena je 40 kuna po komadu.

Razlika se vidi već na dodir

Već i na dodir vidi se razlika između ove i “normalnih” maski. Proizvođač kaže da se može koristiti s obje strane i da joj je trajnost doslovce dok ne pukne ili dok se jako ne smoči.

Nova maska osmišljena je prvenstveno za medicinske djelatnike, a proizvođač tvrdi da ne izaziva iritacije na koži i ono još važnije da neutralizira viruse, bakterije i gljivice u par minuta. To su potvrdile i studije u tri različita laboratorija. Masku se bez prestanka može nositi tri sata, a onda bi je bilo dobro 40-.tak minuta ostaviti sa strane da bi bakar uništio sve ono loše što se možda na njoj našlo.

“Trenutačno nemamo nikakvih informacija koje bi ukazivale da su ove maske na bilo koji način štetne za korisnika. Ove su maske na naše tržište stavljene kao medicinski proizvodi klase prvog rizika. To označava nizak stupanj rizika za korisnike”, pojasnila je Ivana Šipić Gavrilović iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ova maska se, inače, može i reciklirati tako da, osim što navodno ubija viruse i bakterije, čuva i prirodu.

